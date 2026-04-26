Mesmo impróprias, praias de Vitória recebem banhistas neste domingo (26)

Mesmo com recomendação para evitar o contato com a água, banhistas aproveitaram o domingo (26) de sol para frequentar praias de Vitória consideradas impróprias para banho. O fotógrafo de A Gazeta, Ricardo Medeiros, esteve em alguns desses locais e registrou a movimentação.
De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, cinco pontos da orla da Capital estão classificados como impróprios para banho. Os dados são válidos até o dia 30 de abril.
Entre os locais com restrição está a Curva da Jurema, um dos pontos mais frequentados da cidade. Apesar da recomendação, havia presença de pessoas no mar e na faixa de areia ao longo do dia. Situação semelhante foi registrada em trechos da Praia de Camburi, na região de Mata da Praia, e também nas proximidades da Praça do Papa.