Flamengo aciona governador, e polícia irá ao Ninho ouvir Rossi sobre assalto

O Flamengo acionou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o secretário de Segurança Victor César dos Santos,

Publicado em 9 de maio de 2025 às 13:07

O Flamengo acionou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o secretário de Segurança, Victor César dos Santos, após o goleiro Rossi sofrer uma tentativa de assalto na Linha Amarela nesta quinta-feira (8) e ter seu carro alvejado por quatro tiros.>

Augustin Rossi, goleiro do Flamengo sofreu tentativa de assalto Crédito: Flamengo

A diretoria entrou em contato com Castro pouco depois do episódio, ocorrido por volta das 5h30. O Rubro-Negro havia acabado de desembarcar da Argentina, onde empatou por 1 a 1 com o Central Córdoba, pela Libertadores.>

O Flamengo entende que é um caso institucional, por isso entrou no circuito. Além de Rossi, outros jogadores do clube estavam passando no momento e presenciaram a cena.>

Em nota, o Rubro-Negro informou que está colaborando com as investigações: "Desde o ocorrido, o clube está em contato com as autoridades de segurança pública competentes, colaborando com as investigações e tomando todas as medidas cabíveis. O Flamengo também está prestando total suporte aos atletas envolvidos".>

>

O UOL apurou que a Polícia Civil é aguardada nesta sexta-feira (9), no Ninho do Urubu, para investigar o caso. Na ocasião, Rossi prestará seu depoimento sobre o ocorrido.>

COMO FOI A TENTATIVA DE ASSALTO A ROSSI?

O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira, às 5h30, na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso. A delegação desembarcou de madrugada no Rio de Janeiro após empate com o Central Córdoba.>

O UOL apurou que a ação aconteceu em um "arrastão" ou blitz falsa. Os bandidos foram diretamente em cima do veículo de Rossi.>

O goleiro foi salvo pois seu carro é blindado. Foram dois tiros do lado direito, dois do lado esquerdo e atingiram vidro, retrovisor, porta e aro do pneu.>

Em uma outra nota, o Flamengo informou que irá rediscutir os protocolos de segurança em desembarques: "Em virtude do episódio, o Flamengo informa que irá rediscutir os protocolos de segurança adotados em desembarques realizados no período da madrugada, a fim de garantir ainda mais proteção aos seus profissionais".>

ROSSI DESABAFA: 'FUI VÍTIMA DA FALTA DE SEGURANÇA QUE ASSOLA O ESTADO'>

O argentino emitiu uma nota oficial e criticou a falta de segurança no estado do Rio. O goleiro, porém, fez questão de tranquilizar familiares, amigos e fãs enfatizando que está bem.>

"Hoje pela manhã fui vítima da falta de segurança que assola o estado do Rio de Janeiro. Apesar do grande susto que eu e meus familiares passamos, estamos bem e nos recuperando do ocorrido. Agradecer a todos pelas mensagens de carinho e preocupação", disse Rossi, por meio de sua assessoria de imprensa.>

Apesar do terror vivido, Rossi se reapresentou e treinou normalmente no Ninho do Urubu na parte da tarde. O argentino tem sido destaque do Flamengo nas últimas partidas.>

POLÍCIA DIZ QUE DOIS CARROS FORAM ROUBADOS

Em nota ao UOL, a Polícia Civil informou que dois veículos foram roubados no local apontado pelo Flamengo como o do ocorrido.>

Já a Polícia Militar destacou que vítimas (possivelmente outros cidadãos) foram conduzidas à 21ª DP. Também foram realizadas buscas pela região.>

VEJA NOTA DO FLAMENGO

"Ao desembarcarem no Rio de Janeiro, por volta de 5h30 da manhã, retornando para suas casas após partida na Argentina válida pela CONMEBOL Libertadores, alguns automóveis de jogadores do Flamengo sofreram tentativa de assalto na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso. O carro onde estava o goleiro Rossi, que é blindado, chegou a ser alvejado com quatro tiros. Apesar da grave ocorrência, a tentativa não se concretizou e nenhum dos atletas ou integrantes dos veículos se feriu. Todos os jogadores envolvidos já se encontram em suas residências. Mais informações sobre o ocorrido serão atualizadas ao longo do dia".>

VEJA NOTA DA POLÍCIA CIVIL

"De acordo com a 21ª DP (Bonsucesso), dois veículos foram roubados na Linha Amarela, na manhã desta quinta-feira (08/05). Os agentes requisitaram imagens de câmeras de segurança e outras diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.>

Até o momento, nenhum representante do Flamengo ou jogador procurou a unidade".>

VEJA NOTA DA POLÍCIA MILITAR

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa, através do comando do BPVE, que, nesta quinta-feira (08/05), policiais militares realizaram buscas pela região e conduziram as vítimas para a 21ª DP".>

