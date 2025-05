Futebol

Pulgar e Allan têm lesões confirmadas e desfalcam Flamengo contra a LDU

Exames foram realizados na manhã desta segunda-feira (12)

Após exames médicos realizados na manhã desta segunda-feira (12), os volantes Erick Pulgar e Allan tiveram lesões confirmadas e desfalcam o Flamengo na partida desta quinta-feira, contra a LDU, no Maracanã, pela Libertadores. Ambos tiveram lesões constatadas no músculo posterior da coxa direita. As contusões aconteceram durante a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, no último sábado, no Maracanã. Eles já iniciaram tratamento no Ninho do Urubu.>