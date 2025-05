Vitória maiúscula

Fora de casa, Rio Branco vence o Água Santa pela Série D do Brasileiro

Bruno Silva e Diego Fernandes fizeram os gols do Capa-Preta na partida realizada em Diadema (SP)

Com o resultado, o Rio Branco chegou a 9 pontos e fica na terceira colocação do Grupo A6, enquanto o Água Santa fica na sexta colocação com 6 pontos. O Capa-Preta volta a campo na quarta-feira (21), para enfrentar o Vitória, no Kleber Andrade, pela Copa Espírito Santo, e na sequência encara o Nova Iguaçu pela Quarta Divisão, no sábado (24), também no Klebão.>