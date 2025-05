Em casa

Porto Vitória perde para a Portuguesa pela Série D do Brasileiro

Equipe capixaba jogou mal, foi dominada pela Lusa e agora fica na 7ª colocação do Grupo A6 da competição nacional

O Porto Vitória não conseguiu sua segunda vitória consecutiva na Série D do Campeonato Brasileiro. O time capixaba foi derrotado por 3 a 1 pela Portuguesa, no Kleber Andrade, em Cariacica, neste sábado (17). Cauari, Guilherme Portuga e Igor Torres fizeram os gols para a Lusa, e William Simões descontou para o Verdão.>

O resultado manteve o Porto com cinco pontos na 7ª colocação do Grupo A6, enquanto a Portuguesa chegou aos 10 pontos e lidera a chave.>

O Jogo

Porto Vitória e Portuguesa fizeram um primeiro tempo fraco tecnicamente e de pouca intensidade. As raras oportunidades criadas foram da Lusa, ainda assim em chutes de longe. Mas, se algum time sair na frente, esse era o time paulista, que abriu o placar aos 42 minutos, com o atacante Cauari. >

O jogo retornou do mesmo ritmo da primeira etapa, com a Portuguesa pressionando e chegando com perigo ao gol. Goleiro do Porto Vitória, Aydhan, fez excelente defesa em chute de Cristiano.

>