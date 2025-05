Futebol capixaba

Porto Vitória anuncia casa de apostas como nova patrocinadora para Série D e Copa ES

Marca da BR4.Bet estampará a camisa do time até o fim da temporada 2025

Publicado em 16 de maio de 2025 às 11:42

Porto Vitória anuncia BR4.Bet como nova patrocinadora para Série D e Copa ES Crédito: Foto: Porto Vitória EC

O Porto Vitória fechou mais um patrocínio para a disputa do Campeonato Brasileiro Série D e Copa Espírito Santo. Nesta quinta-feira, o clube anunciou oficialmente o acerto com a casa de apostas BR4.bet. A marca da empresa estampará as costas da camisa do time até o fim da temporada 2025.>

Sem revelar os valores da nova parceria, o CEO do Porto, Leonardo Casula, comemorou o acerto. Para o gestor, a chegada da BR4.bet reforça a confiança de empresas relevantes no projeto do clube, que busca não apenas resultados esportivos, mas também impacto social e protagonismo no cenário nacional. >

- Ter ao nosso lado uma empresa com a força da BR4.bet demonstra que estamos no caminho certo. É um passo importante na consolidação do projeto Porto Vitória, que busca representar o Espírito Santo no cenário nacional com organização, seriedade e ambição - destacou Casula.>

Próximos jogos do Porto Vitória

O Porto Vitória volta a campo neste sábado, às 17h (de Brasília), quando enfrenta a Portuguesa, pela Série D do Brasileirão. Na terça-feira, às 19h, o Verdão da Capital pega o Capixaba, pela Copa Espírito Santo. Ambos os jogos serão realizados no Kleber Andrade. >

