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Futebol capixaba

Goleiro Fernando Henrique, ex-Fluminense, é reforço do Rio Branco para Série D

Arqueiro de 41 anos chega por empréstimo junto ao Noroeste, de São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2025 às 15:42

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 15:42

Ex-Fluminense, goleiro Fernando Henrique vai jogar a Série D no Rio Branco
Ex-Fluminense, goleiro Fernando Henrique vai jogar a Série D no Rio Branco Crédito: Rio Branco SAF
O Rio Branco anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do goleiro Fernando Henrique, ex-Fluminense, Ceará e Remo. Campeão brasileiro, carioca, cearense, da Copa do Brasil e vice-campeão da Libertadores, o experiente atleta de 41 anos chega como reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro Série D e da Copa Espírito Santo.
Fernando Henrique vem ao Rio Branco por empréstimo junto ao Noroeste, onde disputou o Paulistão e conquistou a vaga para a Série D do Brasileiro. O goleiro desembarca no Espírito Santo nesta quarta-feira e aguarda o processo de inscrição no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ficar à disposição do treinador Rodrigo Fonseca.
Natural de Bauru, no interior paulista, Fernando Henrique foi revelado pelo Fluminense, onde atuou por mais de uma década e conquistou os principais títulos de sua carreira. Durante sua trajetória no Tricolor, o goleiro foi campeão brasileiro, da Copa do Brasil e carioca, por duas vezes. Além disso, foi vice-campeão da Copa Libertadores da América, sendo um dos destaques da equipe naquela campanha.
As boas atuações pelo Fluminense renderam duas convocações para a Seleção Brasileira, uma pela categoria Sub-20 e outra pela profissional. Após o fim do ciclo pelo Flu, Fernando Henrique escreveu sua trajetória no Ceará, onde foi campeão estadual por quatro temporadas.
Nos anos seguintes, disputou edições da Série B e Série D do Campeonato Brasileiro, atuando por América-RN, Remo, CRB e Oeste-SP, até chegar ao Noroeste, no fim do ano passado. Agora, o elenco capa-preta, que disputa o Brasileiro e a Copa ES, passa a contar com cinco goleiros: Fernando Henrique, Neguet, Cláudio Vitor, Matheus Pires e André Luiz, que está no Departamento Médico.

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