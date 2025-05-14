Goleiro Fernando Henrique, ex-Fluminense, é reforço do Rio Branco para Série D

O Rio Branco anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do goleiro Fernando Henrique, ex-Fluminense, Ceará e Remo. Campeão brasileiro, carioca, cearense, da Copa do Brasil e vice-campeão da Libertadores, o experiente atleta de 41 anos chega como reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro Série D e da Copa Espírito Santo.
Fernando Henrique vem ao Rio Branco por empréstimo junto ao Noroeste, onde disputou o Paulistão e conquistou a vaga para a Série D do Brasileiro. O goleiro desembarca no Espírito Santo nesta quarta-feira e aguarda o processo de inscrição no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ficar à disposição do treinador Rodrigo Fonseca.
Natural de Bauru, no interior paulista, Fernando Henrique foi revelado pelo Fluminense, onde atuou por mais de uma década e conquistou os principais títulos de sua carreira. Durante sua trajetória no Tricolor, o goleiro foi campeão brasileiro, da Copa do Brasil e carioca, por duas vezes. Além disso, foi vice-campeão da Copa Libertadores da América, sendo um dos destaques da equipe naquela campanha.
As boas atuações pelo Fluminense renderam duas convocações para a Seleção Brasileira, uma pela categoria Sub-20 e outra pela profissional. Após o fim do ciclo pelo Flu, Fernando Henrique escreveu sua trajetória no Ceará, onde foi campeão estadual por quatro temporadas.
Nos anos seguintes, disputou edições da Série B e Série D do Campeonato Brasileiro, atuando por América-RN, Remo, CRB e Oeste-SP, até chegar ao Noroeste, no fim do ano passado. Agora, o elenco capa-preta, que disputa o Brasileiro e a Copa ES, passa a contar com cinco goleiros: Fernando Henrique, Neguet, Cláudio Vitor, Matheus Pires e André Luiz, que está no Departamento Médico.