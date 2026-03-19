Futebol capixaba

Ex-Flamengo, Rafael Vaz é anunciado como novo reforço do Rio Branco

Jogador estava disputando o Campeonato Alagoano pelo CSE

Publicado em 19 de março de 2026 às 12:57

Rafael Vaz, zagueiro do Rio Branco Crédito: Rio Branco / Divulgação

Tem reforço novo chegando no Rio Branco-ES. O Capa-Preta anunciou a contratação do zagueiro Rafael Vaz nesta terça-feira. O jogador de 37 anos foi bicampeão carioca, tendo levantado o troféu com a camisa do Vasco, em 2016, e com a do Flamengo, no ano seguinte.

Rafael Vaz chega após a eliminação do Brancão do Campeonato Capixaba e na Copa do Brasil, e faz parte do planejamento capa-preta para a continuidade na temporada. Em 2026, o Rio Branco-ES ainda terá pela frente a Copa Espírito Santo, Copa Verde e do Campeonato Brasileiro Série D.

O atleta vem transferido do futebol alagoano, onde atuava pelo CSE. Lá, acumulou oito jogos na temporada, somando duas vitórias, um empate e cinco derrotas. Na carreira, o defensor já atuou em outros times como Goiás, Avaí e Náutico.

Além disso, ele também teve uma passagem no Campeonato Chileno, onde foi eleito o melhor zagueiro da competição defendendo o Universidad de Chile, em 2018.

A data de estreia de Rafael Vaz com a camisa do Rio Branco-ES ainda não está definida. Na terça-feira, o Capa-Preta recebe o Vila Nova, pela primeira rodada da Copa Verde. O jogo, que acontece no Kleber Andrade, pode ser o primeiro do zagueiro pelo Brancão.

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