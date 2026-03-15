Futebol capixaba

Serra vence o Vilavelhense e chega na final do Capixaba após 8 anos

Tricolor Serrano não chegava a uma decisão do estadual desde o título de 2018

Publicado em 15 de março de 2026 às 18:30

Serra x Vilavelhense - Jogo de volta das semifinais do Campeonato Capixaba 2026 Crédito: Henrique Montovanelli/FES

O Serra venceu o Vilavelhense no estádio Robertão, na tarde deste domingo, no jogo de volta das semifinais do Campeonato Capixaba 2026. Dandan foi o autor do gol do Cobra-Coral, que venceu por 1 a 0, e Pedro Henrique defendeu um pênalti aos 45 minutos do segundo tempo, encaminhando a classificação do Tricolor Serrano para a grande decisão, a primeira final desde o título estadual de 2018.

Classificado, o Serra vai decidir o título do Campeonato Capixaba 2026 contra o Porto Vitória, que virou para cima do Vitória-ES no outro confronto da chave. De acordo com a tabela da Federação de Futebol (FES), os jogos das finais estão previstos para os dois próximos sábados - 21 e 28 de março. Com a classificação, o Serra também conquistou a vaga para a Copa do Brasil 2027. Além do Cobra-Coral, Porto Vitoria e Vitória-ES, também vão jogar o torneio nacional no ano que vem.

Serra x Vilavelhense - Jogo de volta das semifinais do Campeonato Capixaba 2026 Crédito: viviane.fotoesportiva

O jogo

O primeiro tempo entre Serra e Vilavelhense, no Estádio Robertão, foi marcado por poucas chances claras e muita pressão dos donos da casa, que pecaram no terço final de campo. O Serra tentou tomar a iniciativa e levou perigo principalmente com Dandan e Chico, enquanto o Vilavelhense adotou postura unicamente defensiva, focado em neutralizar o adversário, mesmo tendo que buscar o gol para seguir vivo na competição. A partida teve muitos lances truncados e interrupções, incluindo a saída de Rocha por lesão ainda na primeira etapa.

No segundo tempo, o Serra confirmou a classificação logo aos cinco minutos. Dandan aproveitou o passe de Marcudinho na entrada da área e finalizou rasteiro para abrir o placar e ampliar a vantagem no agregado. O Serra seguiu perigoso e quase marcou o segundo em tentativas de Marcudinho e Hygor, enquanto o Vilavelhense tentou reagir aumentando o volume ofensivo, mas encontrou dificuldades para criar chances claras. Nos minutos finais, o Vila ainda teve a oportunidade de voltar ao jogo após pênalti sofrido por Bolt, porém Pedro Henrique defendeu a cobrança e selou a vaga serrana.

Serra x Vilavelhense - Jogo de volta das semifinais do Campeonato Capixaba 2026 Crédito: viviane.fotoesportiva

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