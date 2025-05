Futebol Capixaba

Rodrigo César encoraja Desportiva antes de jogo contra o Rio Branco

Locomotiva Grená encara seu maior rival pela quarta rodada da Copa Espírito Santo

Publicado em 13 de maio de 2025 às 14:00

Rodrigo César, treinador da Desportiva Crédito: Divulgação/Desportiva Ferroviária

Texto feito por Tiago Taam, para o ge.globo>

Longe do bom momento, a Desportiva Ferroviária pode se recuperar na Copa Espírito Santo e finalmente crescer no torneio. Nesta terça-feira, a Locomotiva Grená enfrenta o Rio Branco, em clássico Preto-Grená, que será realizado às 20h, no Engenheiro Araripe.>

Até o momento, a Desportiva Ferroviária venceu apenas um jogo dos três disputados pela Copa Espírito Santo. Desde a eliminação no Campeonato Capixaba, para o Rio Branco, a equipe de Rodrigo César não empolgou a torcida grená. Mesmo na única vitória pelo torneio, o time recebeu cobrança no Araripe, após um triunfo 'magro', de 2 a 1 sobre o Linhares FC.>

Como em todo clássico, a Locomotiva espera vencer o clássico e ingressar nos trilhos rumo ao título e classificação à Série D de 2026. Para isso, nada melhor que o novo caminho chegar frente ao Rio Branco, maior rival dos grenás, que recentemente eliminou a Tiva do Estadual. O clima de revanche, para Rodrigo César, serve de inspiração para demonstrar o valor do grupo no torneio, que ainda terá na sequência um duelo frente ao Serra, logo após o Preto-Grená. >

>

"Vamos ter uma sequência difícil, de dois clássicos pela frente. A gente sempre trabalha para esses momentos. Eu sempre falo com os atletas que são nesses tipos de jogos que é quando a gente mostra a nossa grandeza. Estamos felizes com a sequência que vai vir, e a gente espera estar concentrado, focado e mostrar evolução. Tanto com a parte tática, quanto individualmente, para que possamos conseguir fazer um bom jogo e vencer o clássico", disse Rodrigo César ao ge.globo.>

A eliminação na semifinal do Estadual já é assunto do passado em Jardim América. Porém, a revanche pode vir no momento ideal. A Desportiva Ferroviária tem a Copa Espírito Santo como última chance de classificação ao calendário nacional. No Engenheiro Araripe, Rodrigo César quer aproveitar o clássico para vencer e mudar a rota da Locomotiva na competição.>

"O clássico, por si só, já é importantíssimo. É um tempero diferente. Na Copa Espirito Santo, a gente não venceu a última partida e empatou fora. Precisamos vencer dentro de casa, então o jogo se torna muito mais importante. Estamos muito concentrados, trabalhando bastante para que possamos estar preparados, em busca de fazer um grande jogo para conquistar a vitória", concluiu o técnico ao ge.globo.>

Após três rodadas, a Desportiva Ferroviária tem quatro pontos somados e ocupa a sexta colocação da Copa Espírito Santo 2025, igualado em todos os critérios ao Serra. De acordo com o regulamento, ao final da primeira fase, os oito melhores classificados avançam para as quartas de final.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta