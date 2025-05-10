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Futebol Capixaba

Porto Vitória vence o Água Santa pela Série D

Em casa, time capixaba conquistou sua primeira vitória na competição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2025 às 19:10

Publicado em 10 de Maio de 2025 às 19:10

Porto Vitória vence o Água Santa, no Kleber Andrade
Porto Vitória vence o Água Santa, no Kleber Andrade Crédito: Vitor Jubini
O Porto Vitória jogou pela primeira vez em casa na Série D, neste sábado (10), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e venceu o Água Santa, pela terceira rodada do Grupo A6 da Quarta Divisão do Campeonato Brasileiro. O confronto terminou em 2 a 0 para o Verdão, com Alison Ribeiro e Xavier sendo o autores dos gols pelo time capixaba.
Em uma partida truncada e com poucas chances para ambos os times, o Verdão fez valer o mando de campo e venceu pela primeira vez na competição, em sua estreia no Kleber Andrade, subindo na tabela e empatando em pontos com a Portuguesa, última colocada da zona de classificação do grupo. 

Sobre o jogo

Na primeira etapa o Água Santa foi quem teve mais posse de bola e atitude. Porém, em nenhum momento o Netuno levou perigo ao goleiro Aydhan. Nem mesmo nos inúmeros erros de saída de bola do Porto Vitória, que, em uma única chegada com grande perigo no primeiro tempo, abriu o placar. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o gol finalmente saiu. Após o cruzamento de Netinho, Alison deixou a bola passar para Xavier. O camisa 11 não conseguiu o domínio, mas o atacante pegou o rebote e fuzilou o goleiro Luan Ribeiro, abrindo o placar em Cariacica.
Na volta para o segundo tempo, mudança de postura. O Porto voltou jogando melhor, criando chances e arriscando de fora da área, até que o 2 a 0 chegou com Xavier. A jogada nasceu aos 4 minutos, com Alison, que cruzou da direita e Matheus Firmino finalizou, mas Luan Ribeiro faz a defesa. No rebote, Xavier tocou para o gol e o goleiro defendeu, mas, após uma longa conversa com o assistente sobre a bola ter ultrapassado ou não a linha sob a baliza, o árbitro apontou ao centro do gramado assinalando gol para o time capixaba.

Situação na tabela e próximos jogos

Com os resultados da rodada, mesmo com a vitória, o Porto permance na sexta colocação do grupo, com 5 pontos. Na próxima rodada, às 17h do sábado (17), enfrenta a Lusa, também no Estádio Kleber Andrade.

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