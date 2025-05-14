Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Brilhou

Vitinho Souza desabafou após vitória da Desportiva sobre o Rio Branco

Atacante marcou três gols sobre o Capa-Preta e falou sobre má fase vivida no rival no Capixabão deste ano
Caio Vasconcelos

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 14:56

Vitinho fez 3 gols contra o Rio Branco Crédito: Laila Pecorari / Desportiva
O atacante Vitinho Souza protagonizou uma atuação histórica na noite desta terça-feira (13), no estádio Engenheiro Araripe, ao marcar três gols na vitória da Desportiva Ferroviária por 4 a 0 sobre o Rio Branco, pela 4ª rodada da Copa Espírito Santo 2025. O hat-trick teve sabor especial: foi justamente contra o clube onde ele teve uma passagem apagada no início do ano.
Aos 27 anos, Vitinho vive um novo momento na carreira. Após ser pouco aproveitado pelo técnico do Capa-Preta durante o Capixabão — competição vencida pelo próprio Rio Branco —, o jogador encontrou espaço e confiança na Desportiva. E tem respondido com gols.
Na saída do gramado, visivelmente emocionado, Vitinho desabafou sobre o período no rival.
"Indepedentemente de não ter sido aproveitado do outro lado, nunca deixei de trabalhar, nunca fiz trairagem com ninguém. Vim pra cá e agora é dar continuidade no meu trabalho. Se Deus quiser, continuar fazendo muitos gols com a camisa 10 da Desportiva"
Vitinho - Atacante da Desportiva
Chamou atenção também a comemoração no primeiro gol, quando o atacante mostrou a camisa para a torcida do Rio Branco. Perguntado sobre a provocação, ele não fugiu da resposta. "Tava engasgado, pelas coisas que eu vivenciei dentro do clube, do outro lado. Deixo isso para a torcida. Agora é aproveitar o hat-trick e comemorar. Tava engasgado, pelas coisas que eu vivenciei dentro do clube, do outro lado. Deixo isso para a torcida. Agora é aproveitar o hat-trick e comemorar."

Trajetória

João Victor Souza, o Vitinho, começou nas categorias de base do Juventus-SP e se profissionalizou no Internacional, onde se destacou e chamou atenção do mercado europeu. Teve passagens por Helsinki (Finlândia) e Iraklis (Grécia), além de clubes brasileiros como Ferroviário, Gama e Primavera. Em 2024, atuou pelo Real Noroeste e marcou 9 gols em 23 partidas, o que despertou o interesse do Rio Branco no início deste ano.
Agora, com 4 gols em 11 jogos pela Desportiva na Copinha, Vitinho mostra que está mais motivado do que nunca e com contas a acertar dentro de campo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados