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Atacante da seleção

Rodrygo rebate especulações sobre saída do Real

O atacante Rodrygo se manifestou nesta quarta-feira (14) nas redes em meio às especulações de uma possível saída do Real Madrid
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 mai 2025 às 12:51

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 12:51

O atacante Rodrygo se manifestou nesta quarta-feira (14) nas redes em meio às especulações de uma possível saída do Real Madrid.
Rodrygo Goes foi uma das vítimas dos assaltos a residências na Espanha
O jornal espanhol Marca apontou que Rodrygo se sente "deslocado" e não se enxerga atuando pelo time merengue Crédito: Instagram/@rodrygogoes
"Obrigado por todas as mensagens e preocupações. Voltarei em breve. Parem de criar coisas", disse.

O QUE ACONTECEU

O jornal espanhol Marca apontou que Rodrygo se sente "deslocado" e não se enxerga atuando pelo time merengue. O atacante, inclusive, teria expressado seu desejo de sair do Real Madrid.
O brasileiro também foi colocado pelo jornal As como o "elo mais fraco" do quarteto ofensivo. O tabloide afirmou ainda que Rodrygo estaria "correndo perigo" no time merengue.
O jogador deixou o treino desta terça-feira (13) com um problema muscular e não foi relacionado para enfrentar o Mallorca, nesta quarta-feira (14), às 16h30 (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. O atacante já foi desfalque na última semana por uma febre.
Até o técnico Carlo Ancelotti se manifestou sobre as especulações envolvendo o nome de Rodrygo: "Todo mundo tem um carinho especial por ele, especialmente eu. [...] Ele quer ajudar, quer mostrar sua qualidade, ajudar o time. E fica decepcionado por não conseguir fazer isso, nada mais. Isso acontece com os jogadores quando se lesionam e não podem ajudar o time", afirmou.

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