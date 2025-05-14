Rodrygo rebate especulações sobre saída do Real

O atacante Rodrygo se manifestou nesta quarta-feira (14) nas redes em meio às especulações de uma possível saída do Real Madrid.

O jornal espanhol Marca apontou que Rodrygo se sente "deslocado" e não se enxerga atuando pelo time merengue Crédito: Instagram/@rodrygogoes

"Obrigado por todas as mensagens e preocupações. Voltarei em breve. Parem de criar coisas", disse.

O QUE ACONTECEU

O jornal espanhol Marca apontou que Rodrygo se sente "deslocado" e não se enxerga atuando pelo time merengue. O atacante, inclusive, teria expressado seu desejo de sair do Real Madrid.

O brasileiro também foi colocado pelo jornal As como o "elo mais fraco" do quarteto ofensivo. O tabloide afirmou ainda que Rodrygo estaria "correndo perigo" no time merengue.

O jogador deixou o treino desta terça-feira (13) com um problema muscular e não foi relacionado para enfrentar o Mallorca, nesta quarta-feira (14), às 16h30 (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. O atacante já foi desfalque na última semana por uma febre.