Na estreia de Diniz, Vasco perde para o Lanús e se complica na Sul-Americana

Cruz-Maltino não consegue mais ser líder de sua chave e para avançar na competição terá que assegurar a segunda colocação e disputar vaga no mata-mata via playoff com time eliminado na primeira fase da Libertadores

Publicado em 14 de maio de 2025 às 00:03

Vasco perde para o Lanús e não pode mais ser o primeiro colocado de seu grupo na Sul-Americana Crédito: Conmebol/Divulgação

Na estreia do técnico Fernando Diniz no comando do Vasco, o Lanús (ARG) venceu os brasileiros por 1 a 0 nesta terça-feira (13), em confronto pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O duelo aconteceu em La Fortaleza, Buenos Aires. >

Carrera marcou o gol do confronto. Com a conquista dos três pontos, o Lanús chegou a 11, na liderança do Grupo G e garantiu a classificação para as oitavas do torneio. O Vasco se manteve com cinco, em terceiro colocado.>

Com uma rodada restante, os brasileiros terão "final" por vaga nos playoffs do torneio. Sem chances de alcançar os argentinos na liderança e com os sete pontos conquistados pelo Melgar, atual segundo colocado, o Vasco precisa da vice-liderança para continuar vivo no torneio. A última rodada será um confronto direto entre o Gigante da Colina e os peruanos, em duelo no Brasil.>

Vasco e Lanús disputam suas últimas partidas da fase de grupos no dia 27 deste mês: os brasileiros recebem o Melgar e os argentinos, o Puerto Cabello, em jogos que acontecem às 19h (de Brasília).>

O Jogo

O Vasco teve maior posse de bola na primeira etapa, mas foi o Lanús que deu o único chute a gol dos 45 minutos iniciais. A partida contou com poucas oportunidades de tirar os zeros do placar, com apenas uma finalização a gol por parte dos donos da casa. O embate foi inflamado e composto por faltas e discussões em excesso, mas apenas um atleta amarelado para cada lado. >

Na segunda etapa, os donos da casa abriram o placar logo no início, e ficaram mais próximos de marcar novamente do que o Vasco de empatar. A equipe brasileira teve dificuldades de desenvolver o esquema de Fernando Diniz com toques rápidos e efetivos. Foram muitos erros de passe e poucas finalizações contra o gol do Lanús, que ficou perto em mais de uma oportunidade de ampliar o placar da partida.>

