Neymar acompanhou negociação com Ancelotti de perto e aprova novo técnico

Camisa 10 acompanhou a negociação da CBF com Carlo Ancelotti de perto e ficou feliz com a contratação

Publicado em 13 de maio de 2025 às 12:18

Neymar, camisa 10 da Seleção Brasileira Crédito: Vitor Silva/CBF

Neymar acompanhou a negociação da CBF com Carlo Ancelotti de perto e ficou feliz com a escolha do novo treinador. O craque soube do andamento das tratativas por meio de Neymar Pai, nos primeiros dias de maio, que tem boa relação com Diego Fernandes, um dos intermediários do acordo com Ancelotti a pedido do presidente Ednaldo Rodrigues. >

Neymar, então, sabia da chance alta de ser comandado pelo italiano e ficou mais seguro na semana passada, quando conversou com o técnico por videochamada. No papo, Carlo Ancelotti não confirmou o acerto, mas falou em tom amistoso que o Brasil precisa do astro em boas condições para a Copa do Mundo. O camisa 10 do Santos falou que se recupera bem e que, em breve, vai voltar a jogar.>

A expectativa de retorno de Neymar é diante do Botafogo, dia 1º de junho. O Brasil enfrentará Equador e Paraguai nos dias 5 e 10, e e a chance de Neymar ser convocado é pequena. O jogador gosta da ideia de trabalhar com Ancelotti, principalmente por causa do seu perfil agregador, mas também pelo histórico de títulos por onde passou. Ele ouviu ótimas referências de Vini Jr. e Rodrygo.>

O craque estava preocupado com a possibilidade de reencontrar Jorge Jesus. Neymar entende que o português é difícil de lidar e poderia causar problemas na seleção, então está feliz com a contratação de Carlo Ancelotti, enquanto Carlo Ancelotti está animado com a possibilidade de treinar Neymar. A CBF espera que essa parceria dê certo.>

