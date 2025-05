De volta ao Ninho

Rodrigo Caio volta ao Flamengo para integrar comissão técnica de Filipe Luís

Ex-zagueiro chegou ao Ninho do Urubu nesta terça-feira (13) e assume vaga que era de Daniel Alegria

Publicado em 13 de maio de 2025 às 11:05

Rodrigo Caio é o novo membro da comissão técnica do Flamengo Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Rodrigo Caio está de volta ao Flamengo, agora em um posição diferente do que desempenhava no Rubro-negro. O ex-zagueiro fará parte da comissão técnica de Filipe Luís, e chegou ao Ninho do Urubu na manhã desta terça-feira (13). Ele assume a vaga que era de Daniel Alegria, responsável pelos treinos de bola parada no Flamengo, que foi demitido na última segunda-feira (12).>

Rodrigo não será necessariamente especialista na mesma função de Daniel, e, agora, os treinos de bola parada serão redivididos na equipe. A contratação de ex-jogador tem o intuito de melhorar a vivência dentro de campo, e para usar a experiência enquanto atleta do Flamengo e ex-companheiro de muitos jogadores do atual elenco, para discutir as decisões do dia a dia com Filipe Luís.>

Com a intenção de entender processos extracampo e abrir possibilidades de carreiras, Rodrigo Caio fez cursos na CBF Academy, que poderiam chancelar a escolha de Filipe Luis, técnico com quem venceu duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil, além de Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Carioca enquanto jogaram juntos.>

Rodrigo Caio se despediu da Gávea em dezembro de 2023, depois de vencer 11 títulos pelo Flamengo. Na última temporada, ele defendeu o Grêmio, mas atuou em apenas cinco partidas, além de ter convivido com diversas lesões nos últimos anos. >

Filipe Luís tem mais dois auxiliares no Flamengo, e todos trabalharam com ele na base: Ivan Palanco e Márcio Torres. São profissionais estudiosos e com conhecimento, mas que não viveram o campo, algo que o clube busca no próximo contratado. Do sub-20, Filipe Luís também puxou para o profissional o preparador físico Diogo Linhares. Arthur Peixoto e Júnior Bezerra são os outros preparadores. Os treinadores de goleiros são Thiago Eller e Fábio Pacobahyba.>

