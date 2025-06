Embalou

Botafogo vence Ceará em jogo de 5 gols, 'dupla' lei do ex e despedidas

O Botafogo chegou aos 18 pontos e assumiu a sexta colocação no Brasileirão, e agora vira a chave para a Copa do Mundo de Clubes

Publicado em 4 de junho de 2025 às 22:28

Alex Telles balançou as redes e comemorou com Igor Jesus, ao estilo do atacante que fez seu último jogo no Nilton Santos Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo vai embalado ao Mundial de Clubes. Em casa, o time carioca venceu o Ceará por 3 a 2, nesta quarta-feira (4), pelo jogo atrasado da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, e embalou o terceiro triunfo consecutivo. Mastriani, Alex Telles e Marlon Freitas marcaram pelo Botafogo. Pedro Raul, duas vezes, descontou para o Ceará contra o ex-time.>

O gol de Mastriani findou um jejum de nove meses do atacante. Ele não ia às redes desde 22 de agosto do ano passado, quando marcou na vitória do Athletico, seu ex-clube, sobre o Belgrano (ARG).>

O jogo marcou duas despedidas: a de Igor Jesus da torcida no Nilton Santos e a do time rumo ao Mundial. O elenco embarcará para os EUA, e o jogador deixará o clube após a competição rumo ao Nottingham Forest, da Inglaterra. O Botafogo chegou aos 18 pontos e assumiu a sexta colocação no Brasileirão. O Ceará se manteve com 15 e aparece no décimo lugar.>

O Botafogo agora volta as atenções para o Mundial de Clubes. O Glorioso viajará para os Estados Unidos e fará sua estreia no torneio no dia 15, contra o Seattle Sounders, às 23h (de Brasília). O Ceará joga no próximo sábado (7), pela Copa do Nordeste. O Vozão visita o Sampaio Corrêa-MA, às 17h30 (de Brasília).

