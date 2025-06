Desportiva terá sua trajetória contada em série no Amazon Prime Video

A história da Desportiva Ferroviária vai ganhar as telas do mundo todo. Em parceria com o Amazon Prime Video, a Locomotiva Grená vai produzir a série "Desportiva Ferroviária - A realidade do Futebol Brasileiro", prevista para estrear em dezembro de 2026 na gigante do streaming mundial.



O projeto vai contar a realidade do clube atualmente e mostrar sua evolução com a chegada de grandes empresas e investidores. As gravações devem começar em julho deste ano. Assim, a produção de conteúdo para a série documental já contará com a participação da Desportiva no Torneio Internacional que será organizado pelo clube e também com as atuações da equipe na reta final da Copa Espírito Santo.