Com circuito de rua, Vitória pode entrar no calendário da Stock Car em 2026

Fórmula Renault, Copa Clio, Fórmula Ford e várias outras corridas deixaram suas marcas no Espírito Santo entre 1989 e 2007. Porém, o ronco dos motores em grandes eventos deixaram as pistas capixabas. Ficou a nostalgia e a saudade entre os amantes da velocidade. Mas essa é uma realidade que tem tudo para mudar. A Federação de Automobilismo do Espírito Santo (Faees) confirmou que Vitória pode entrar no calendário da Stock Car, em 2026.



As negociações foram iniciadas em novembro do ano passado, quando Lincoln Oliveira, CEO da Vicar, empresa que promove a Stock Car, esteve em Vitória para uma reunião que contou com a presença do prefeito Lorenzo Pazolini, e de representantes da Confederação Brasileira de Automobilismo e da Federação de Automobilismo do Espírito Santo (Faees).