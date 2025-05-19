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Filipe Souza

Inscrições abertas para a 34ª edição da Dez Milhas Garoto

A tradicional corrida vai acontecer no dia 28 de setembro e espera reunir mais de 16 mil corredores no trajeto entre Vitória e Vila Velha

Públicado em 

19 mai 2025 às 11:51
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

33° Dez Milhas Garoto
34° Dez Milhas Garoto já está com inscrições abertas Crédito: Ricardo Medeiros
Principal corrida do Espírito Santo, a Dez Milhas Garoto chega à sua 34ª edição em 2025 e já está com as inscrições abertas. A prova principal acontece no domingo, 28 de setembro, com a participação de atletas profissionais e amadores em um percurso de 16,1 km entre Vitória e Vila Velha.
No sábado, 27 de setembro, será a vez das provas especiais: a Corrida Garotada, voltada para crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos, e a Cachorrida, que celebra a conexão entre tutores e seus pets. As inscrições estão disponíveis no site a partir desta segunda-feira, dia 19.
O trajeto da corrida permanece o mesmo do ano anterior, com largada na Praia de Camburi, em Vitória, e chegada na tradicional Fábrica da Garoto, em Vila Velha. O percurso passa por pontos emblemáticos da região, como a Terceira Ponte e o Convento da Penha. A expectativa da organização é repetir o sucesso de 2024, com mais de 16 mil inscritos na prova principal, cerca de 3 mil crianças na Corrida Garotada e 900 duplas na Cachorrida. 
Inscrições abertas para a 34ª edição da Dez Milhas Garoto

Premiação

A Dez Milhas terá as categorias elite feminino e masculino, cadeirantes, colaboradores da Garoto e atletas capixabas. A premiação gira em torno de R$ 200 mil, com reconhecimento para os melhores desempenhos gerais, capixabas, colaboradores da Garoto e cadeirantes.
Na Corrida Garotada, além da medalha de participação, os pequenos corredores poderão concorrer ao sorteio de brindes. A prova ocorre no estacionamento do Shopping Vitória, com distâncias adaptadas à faixa etária dos participantes, que vai de 200 metros a 1,6 km. A Cachorrida, que chega à 4ª edição, será dividida entre corrida e caminhada em um trajeto de aproximadamente 1.609 metros. A largada também acontece no estacionamento do Shopping Vitória, às 6h50. 

Valores da Inscrição 

  • Dez Milhas (individual): R$ 99,00
  • Dez Milhas (pelotão premium): R$ 250,00 

  • Combos Família 

  • 1 adulto + 1 criança: R$ 125,00
  • 1 adulto + 2 crianças: R$ 155,00
  • 1 adulto + 3 crianças: R$ 175,00 

  • Corrida Garotada: R$ 50,00 

  • Cachorrida: R$ 45,00 

  • Inscrições: www.dezmilhasgaroto.com.br 

  • Entrega dos kits: A retirada dos kits para todas as provas será realizada nos dias 25 e 26 de setembro, das 9h às 19h, na Fábrica de Chocolates Garoto (Praça Meyerfreund, 1 – Glória – Vila Velha/ES). Para quem for participar da Dez Milhas, também será possível retirar o kit no dia 27, das 8h às 17h.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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