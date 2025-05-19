34° Dez Milhas Garoto já está com inscrições abertas Crédito: Ricardo Medeiros

Principal corrida do Espírito Santo, a Dez Milhas Garoto chega à sua 34ª edição em 2025 e já está com as inscrições abertas. A prova principal acontece no domingo, 28 de setembro, com a participação de atletas profissionais e amadores em um percurso de 16,1 km entre Vitória e Vila Velha.

No sábado, 27 de setembro, será a vez das provas especiais: a Corrida Garotada, voltada para crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos, e a Cachorrida, que celebra a conexão entre tutores e seus pets. As inscrições estão disponíveis no site a partir desta segunda-feira, dia 19.

O trajeto da corrida permanece o mesmo do ano anterior, com largada na Praia de Camburi, em Vitória, e chegada na tradicional Fábrica da Garoto, em Vila Velha. O percurso passa por pontos emblemáticos da região, como a Terceira Ponte e o Convento da Penha. A expectativa da organização é repetir o sucesso de 2024, com mais de 16 mil inscritos na prova principal, cerca de 3 mil crianças na Corrida Garotada e 900 duplas na Cachorrida.

Your browser does not support the audio element. Inscrições abertas para a 34ª edição da Dez Milhas Garoto

Premiação

A Dez Milhas terá as categorias elite feminino e masculino, cadeirantes, colaboradores da Garoto e atletas capixabas. A premiação gira em torno de R$ 200 mil, com reconhecimento para os melhores desempenhos gerais, capixabas, colaboradores da Garoto e cadeirantes.

Na Corrida Garotada, além da medalha de participação, os pequenos corredores poderão concorrer ao sorteio de brindes. A prova ocorre no estacionamento do Shopping Vitória, com distâncias adaptadas à faixa etária dos participantes, que vai de 200 metros a 1,6 km. A Cachorrida, que chega à 4ª edição, será dividida entre corrida e caminhada em um trajeto de aproximadamente 1.609 metros. A largada também acontece no estacionamento do Shopping Vitória, às 6h50.

Valores da Inscrição