Aliciador em esquema de apostas em jogos de futebol é preso no ES

Polícia Civil de Goiás falou sobre a Operação Jogada Marcada nesta quarta-feira (9) Crédito: TV Anhaguera/Reprodução

Um homem de 49 anos foi preso em Cariacica, na manhã desta quarta-feira (9), acusado de ser aliciador em um esquema de manipulação de resultados em partidas de futebol pelo Brasil. O suspeito é um dos alvos da Operação Jogada Marcada, deflagrada pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), que realizou seis prisões e cumpriu 19 buscas e apreensões em seis estados: Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Paraíba e Pernambuco.

Segundo Eduardo Gomes, delegado do Grupo Antirroubo a Banco da Delegacia Estadual de Investigações Criminais de Goiás (Deic), a denúncia partiu de Marco Antônio Maia, presidente do Goianésia, em 2023, antes d o início Campeonato Brasileiro Série D. O dirigente foi procurado por um homem que mora no Espírito Santo para ser intermediador do esquema de apostas esportivas.

"Começamos a investigação através de uma denúncia do presidente do clube de futebol aqui do estado de Goiás (Goianésia), que foi procurado por esse aliciador. Na época ele ofereceu até R$ 1 milhão para o time que tivesse disposto a aceitar esse acordo e R$ 300 mil pela intermediação para o presidente desse time (Goianésia)", afirmou o delegado em coletiva de imprensa, em que optou por não revelar o nome do detido.

Com a denúncia em mãos, a polícia descobriu que o aliciador morava no Espírito Santo e possuía vários vínculos e relações com área do esporte, principalmente na área de futebol. A dinâmica das investidas consistia em abordar times de menor investimento e ter mais possibilidades de corromper jogadores, técnicos e até presidentes das equipes.

"Nas investigações a gente conseguiu confirmar o envolvimento dele na manipulação dos resultados. Porém, até o presente momento não identificamos nenhum vínculo dele com times goianos, mas sim com vários clubes de outros estados, sempre tentando manipular e influenciar resultados", completou o delegado.

Dois Mandados no ES

No Espírito Santo foram cumpridos dois mandados judiciais no bairro Porto Santana: um de busca e apreensão e outro de prisão. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecerá à disposição da Justiça Goiana. Já os objetos foram apreendidos na residência do investigado e serão analisados no decorrer das investigações conduzidas pela Polícia Civil de Goiás.

Até o momento, em seis estados, a operação já prendeu cinco investigados: um ex-presidente de clube, ex-árbitro da Federação, dois ex-jogadores que receberam valores e um aliciador. Um suspeito continua foragido.