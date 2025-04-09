Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Manipulação de Resultados

Aliciador em esquema de apostas em jogos de futebol é preso no ES

Alvo da Operação Jogada Marcada, deflagrada pela Polícia Civil de Goiás, homem de 49 anos, detido em Cariacica, oferecia R$ 1 milhão para clubes que aceitassem o envolvimento em apostas e R$ 300 mil para intermediadores realizarem as conexões

Publicado em 09 de Abril de 2025 às 14:03

Públicado em 

09 abr 2025 às 14:03
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Polícia Civil de Goiás falou sobre a Operação Jogada Marcada nesta quarta-feira (9)
Polícia Civil de Goiás falou sobre a Operação Jogada Marcada nesta quarta-feira (9) Crédito: TV Anhaguera/Reprodução
Um homem de 49 anos foi preso em Cariacica, na manhã desta quarta-feira (9), acusado de ser aliciador em um esquema de manipulação de resultados em partidas de futebol pelo Brasil. O suspeito é um dos alvos da Operação Jogada Marcada, deflagrada pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), que realizou seis prisões e cumpriu 19 buscas e apreensões em seis estados: Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Paraíba e Pernambuco.   
Segundo Eduardo Gomes, delegado do Grupo Antirroubo a Banco da Delegacia Estadual de Investigações Criminais de Goiás (Deic), a denúncia partiu de Marco Antônio Maia, presidente do Goianésia, em 2023, antes d o início Campeonato Brasileiro Série D. O dirigente foi procurado por um homem que mora no Espírito Santo para ser intermediador do esquema de apostas esportivas. 
"Começamos a investigação através de uma denúncia do presidente do clube de futebol aqui do estado de Goiás (Goianésia), que foi procurado por esse aliciador. Na época ele ofereceu até R$ 1 milhão para o time que tivesse disposto a aceitar esse acordo e R$ 300 mil pela intermediação para o presidente desse time (Goianésia)", afirmou o delegado em coletiva de imprensa, em que optou por não revelar o nome do detido.
Com a denúncia em mãos, a polícia descobriu que o aliciador morava no Espírito Santo e possuía vários vínculos e relações com área do esporte, principalmente na área de futebol. A dinâmica das investidas consistia em abordar times de menor investimento e ter mais possibilidades de corromper jogadores, técnicos e até presidentes das equipes. 
"Nas investigações a gente conseguiu confirmar o envolvimento dele na manipulação dos resultados. Porém, até o presente momento não identificamos nenhum vínculo dele com times goianos, mas sim com vários clubes de outros estados, sempre tentando manipular e influenciar resultados", completou o delegado.

Dois Mandados no ES

No Espírito Santo foram cumpridos dois mandados judiciais no bairro Porto Santana: um de busca e apreensão e outro de prisão. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecerá à disposição da Justiça Goiana. Já os objetos foram apreendidos na residência do investigado e serão analisados no decorrer das investigações conduzidas pela Polícia Civil de Goiás.  
Até o momento, em seis estados, a operação já prendeu cinco investigados: um ex-presidente de clube, ex-árbitro da Federação, dois ex-jogadores que receberam valores e um aliciador. Um suspeito continua foragido.
Conforme a Polícia Civil de Goiás, as fraudes já movimentaram ao menos R$ 11 milhões obtidos de maneira ilícita, inclusive por meio de plataformas de apostas. A investigação revelou que há uma estrutura hierárquica do grupo, que possui financiadores, intermediários e executores, envolvendo jogadores, treinadores e dirigentes de clubes alvos da operação de hoje.

Veja Também

Libertadores e Sul-Americana vêm aí! Saiba onde assistir aos jogos

Dorival Jr. é menos um problema, mas caos no ciclo para a Copa é culpa da CBF

O Brasileirão vem aí! Veja quais são os 7 canais que vão transmitir os jogos

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

Tópicos Relacionados

Futebol Polícia Civil Apostas Bets
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados