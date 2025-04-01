Libertadores e Sul-Americana vêm aí! Saiba onde assistir aos jogos

Libertadores
- Como fica a distribuição dos jogos da primeira fase da Libertadores?
- Internacional, Fortaleza e Bahia não terão nenhum de seus jogos transmitidos na TV aberta. As partidas serão divididas entre ESPN, Disney+ e Paramount+;
- Em TV aberta, a Globo exibirá dois jogos simultâneos por semana. Um para o Rio de Janeiro e outras cidades com mais torcedores de times cariocas, outro para São Paulo e demais praças com alto número de torcedores de equipes paulistas. Botafogo e Flamengo terão três jogos transmitidos cada, assim como São Paulo e Palmeiras. Os jogos restantes serão distribuídos entre ESPN, Disney+ e Paramount+.
- Saiba onde vão ser transmitidos os jogos dos times brasileiros na 1ª rodada da Libertadores
- Terça-feira (01)
- Fortaleza x Racing - 21h30
- Onde assistir: Paramount+
- Quarta-feira (02)
- Talleres x São Paulo - 21h30
- Onde assistir: TV Globo (SP), ESPN e Disney+
- Universidad de Chile x Botafogo - 21h30 -
- Onde assistir: TV Globo (RJ) e Paramount+
- Quinta-feira (03)
- Bahia x Internacional - 19h
- Onde assistir: ESPN e Disney+
- Sporting x Palmeiras - 19h
- Onde assistir: Paramount+
- Deportivo Táchira x Flamengo - 21h30
- Onde assistir: ESPN e Disney+
Sul-Americana
- Como fica a distribuição dos jogos da primeira fase da Sul-Americana?
- Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio e Vitória-BA não terão nenhum de seus jogos transmitidos na TV aberta. As partidas serão divididas entre ESPN, Disney+ e Paramount+;
- Em TV aberta, o SBT vai transmitir um jogo por semana, sempre às terças-feiras, às 21h30. O canal decidiu passar três jogos do Corinthians, dois do Vasco e um do Fluminense na primeira fase da competição. As transmissões serão para todo o Brasil. Os demais jogos do Timão, do Cruz-Maltino e do Tricolor serão distribuídos entre ESPN, Disney+ e Paramount+.
- Saiba onde vão ser transmitidos os jogos dos times brasileiros na 1ª rodada da Sul-Americana
- Terça-feira (01)
- Unión Santa Fe x Cruzeiro - 19h
- Onde assistir: ESPN e Disney+
- Cienciano x Atlético-MG - 21h30
- Onde assistir: ESPN e Disney+
- Once Caldas x Fluminense - 21h30
- Onde assistir: SBT, ESPN e Disney+
- Quarta-feira (02)
- Corinthians x Huracán - 19h
- Onde assistir: ESPN e Disney+
- Melgar x Vasco - 19h
- Onde assistir: Paramount+
- Vitória-BA x Universidad de Quito - 21h30
- Onde assistir: Paramount+
- Sportivo Luqueño x Grêmio - 21h30
- Onde assistir: Paramount+