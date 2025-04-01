Libertadores e Sul-Americana vêm aí! Saiba onde assistir aos jogos

Libertadores e Sul-Americana começam a ter bola rolando na noite desta terça-feira (01). As competições continentais reúnem 14 times brasileiros, sendo que Botafogo, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Internacional, Bahia e Fortaleza sonham com Glória Eterna, enquanto Vasco, Fluminense, Atlético-MG, Cruzeiro, Corinthians, Grêmio e Vitória-BA buscam a Grande Conquista. E mais uma vez lá vai o torcedor ter que descobrir onde os jogos serão transmitidos.

Nas duas competições, os direitos de transmissão foram distribuídos em um veículo de TV aberta, um de TV fechada e outras duas plataformas no streaming. A Libertadores terá suas partidas transmitidas na TV Globo, na ESPN, no Disney+ e no Paramount+. Já na Sul-Americana a única mudança ocorre na TV aberta. O SBT tem o direito de passar as partidas, e também pode levar algumas transmissões para o seu próprio canal no YouTube.