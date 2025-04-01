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Libertadores e Sul-Americana vêm aí! Saiba onde assistir aos jogos

14 times brasileiros estão envolvidos nas competições continentais. Os direitos de transmissão estão distribuídos em um veículo de TV aberta, um de TV fechada e outras duas plataformas no streaming. Confira os canais e veja onde acompanhar a 1ª rodada

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 02:00

Públicado em 

01 abr 2025 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Libertadores e Sul-Americana começam nesta terça-feira (1) com sete times brasileiros em cada competição
Libertadores e Sul-Americana começam nesta terça-feira (1) com sete times brasileiros em cada competição Crédito: Conmebol/DIvulgação
Libertadores e Sul-Americana começam a ter bola rolando na noite desta terça-feira (01). As competições continentais reúnem 14 times brasileiros, sendo que Botafogo, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Internacional, Bahia e Fortaleza sonham com Glória Eterna, enquanto Vasco, Fluminense, Atlético-MG, Cruzeiro, Corinthians, Grêmio e Vitória-BA buscam a Grande Conquista. E mais uma vez lá vai o torcedor ter que descobrir onde os jogos serão transmitidos.  
Nas duas competições, os direitos de transmissão foram distribuídos em um veículo de TV aberta, um de TV fechada e outras duas plataformas no streaming. A Libertadores terá suas partidas transmitidas na TV Globo, na ESPN, no Disney+ e no Paramount+. Já na Sul-Americana a única mudança ocorre na TV aberta. O SBT tem o direito de passar as partidas, e também pode levar algumas transmissões para o seu próprio canal no YouTube. 

Libertadores

  • Como fica a distribuição dos jogos da primeira fase da Libertadores? 

  • Internacional, Fortaleza e Bahia não terão nenhum de seus jogos transmitidos na TV aberta. As partidas serão divididas entre ESPN, Disney+ e Paramount+; 
  • Em TV aberta, a Globo exibirá dois jogos simultâneos por semana. Um para o Rio de Janeiro e outras cidades com mais torcedores de times cariocas, outro para São Paulo e demais praças com alto número de torcedores de equipes paulistas. Botafogo e Flamengo terão três jogos transmitidos cada, assim como São Paulo e Palmeiras. Os jogos restantes serão distribuídos entre ESPN, Disney+ e Paramount+.
  • Saiba onde vão ser transmitidos os jogos dos times brasileiros na 1ª rodada da Libertadores 

  • Terça-feira (01) 

  • Fortaleza x Racing - 21h30 
  • Onde assistir: Paramount+

  • Quarta-feira (02)  

  • Talleres x São Paulo - 21h30
  • Onde assistir: TV Globo (SP), ESPN e Disney+ 
     
  • Universidad de Chile x Botafogo - 21h30 - 
  • Onde assistir: TV Globo (RJ) e Paramount+ 

  • Quinta-feira (03)  

  • Bahia x Internacional - 19h 
  • Onde assistir: ESPN e Disney+ 
     
  • Sporting x Palmeiras - 19h 
  • Onde assistir: Paramount+ 

  • Deportivo Táchira x Flamengo - 21h30 
  • Onde assistir: ESPN e Disney+
Assistir futebol na TV é tradição no Brasil. Fique ligado nos canais que vão transmitir os jogos do Brasileirão
Assistir futebol na TV é tradição no Brasil. Fique ligado nos canais que vão transmitir os jogos da Libertadores e da Sul-Americana Crédito: Freepik

Sul-Americana

  • Como fica a distribuição dos jogos da primeira fase da Sul-Americana? 

  • Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio e Vitória-BA não terão nenhum de seus jogos transmitidos na TV aberta. As partidas serão divididas entre ESPN, Disney+ e Paramount+;  
  • Em TV aberta, o SBT vai transmitir um jogo por semana, sempre às terças-feiras, às 21h30. O canal decidiu passar três jogos do Corinthians, dois do Vasco e um do Fluminense na primeira fase da competição. As transmissões serão para todo o Brasil. Os demais jogos do Timão, do Cruz-Maltino e do Tricolor serão distribuídos entre ESPN, Disney+ e Paramount+. 
  • Saiba onde vão ser transmitidos os jogos dos times brasileiros na 1ª rodada da Sul-Americana 

  • Terça-feira (01) 

  • Unión Santa Fe x Cruzeiro - 19h 
  • Onde assistir: ESPN e Disney+ 

  • Cienciano x Atlético-MG - 21h30 
  • Onde assistir: ESPN e Disney+ 
     
  • Once Caldas x Fluminense - 21h30 
  • Onde assistir: SBT, ESPN e Disney+   

  • Quarta-feira (02)

  • Corinthians x Huracán - 19h 
  • Onde assistir: ESPN e Disney+  

  • Melgar x Vasco - 19h 
  • Onde assistir: Paramount+  

  • Vitória-BA x Universidad de Quito - 21h30 
  • Onde assistir: Paramount+  

  • Sportivo Luqueño x Grêmio - 21h30 
  • Onde assistir: Paramount+

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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