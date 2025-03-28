Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TVs e Streaming

O Brasileirão vem aí! Veja quais são os 7 canais que vão transmitir os jogos

TV Globo, SporTV, Premiere, Record, Play Plus, Cazé TV e Prime Vídeo vão transmitir as partidas do principal campeonato do país. Entenda como ficou a divisão

Publicado em 28 de Março de 2025 às 02:00

Públicado em 

28 mar 2025 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Jogo na televisão e controle remoto na mão para acompanhar o Brasileirão
Jogo na televisão e controle remoto na mão para acompanhar o Brasileirão Crédito: Pixabay
Neste fim de semana a bola começar a rolar para o Campeonato Brasileiro 2025, e consequentemente o torcedor inicia uma saga para descobrir onde assistir ao jogo do time de coração. Neste ano, em uma divisão de direitos de transmissão em um novo modelo, sete plataformas vão exibir as partidas. São elas: TV Globo, SporTV, Premiere, Record, Play Plus, Cazé TV e Amazon Prime Vídeo. 
Isso aconteceu devido à divisão em grupos dos times brasileiros. Atlético-MG, Bahia, Bragantino, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vitória fazem parte da Liga do Futebol Brasileiro (LiBRA). Já Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport e Vasco formam a Liga de Futebol União (LFU). Cada grupo negociou os direitos de transmissão separadamente. 
Os jogos com mando de campo das equipes da LiBRA são exclusivos do Grupo Globo (TV Globo, SporTV e Premiere). Já as partidas com mando de campo dos times da LFU serão transmitidas pelas plataformas da Globo, Record, Cazé TV e no Amazon Prime Vídeo (um jogo exclusivo por rodada). 

Então como ficam as transmissões?

  • LiBRA: Atlético-MG, Bahia, Bragantino, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vitória.
  • Onde passam os jogos: TV Globo, SporTV e Premiere 

  • LFU: Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport e Vasco. 
  • Onde passam os jogos: TV Globo, SporTV e Premiere; Record, Play Plus, Cazé TV e Amazon Prime Vídeo. 

  • Como fica a divisão por rodada?
     
  • 8 jogos: Distribuídos entreTV Globo, SporTV e Premiere
  • 1 jogo: Record, Play Plus, Cazé TV e Premiere 
  • 1 jogo: Amazon Prime (exclusivo)

Veja onde assistir aos jogos da 1ª rodada do Brasileirão

  • Sábado (29) 

  • São Paulo x Sport 
    Local: Morumbi (São Paulo-SP) 
    Horário: 18h30 
    Transmissão: SporTV e Premiere 

  • Cruzeiro x Mirassol 
    Local: Mineirão (Belo Horizonte-MG)
    Horário: 18h30 
    Transmissão: Amazon Prime Vídeo 

  • Grêmio x Atlético-MG 
    Local: Arena do Grêmio (Porto Alegre-RS)
    Horário: 18h30 
    Transmissão: Premiere 

  • Fortaleza x Fluminense 
    Local: Castelão (Fortaleza-CE) 
    Horário: 18h30 
    Transmissão: Premiere 

  • Juventude x Vitória-BA 
    Local: Alfredo Jaconi (Caxias do Sul-RS) 
    Horário: 18h30 
    Transmissão: Premiere 

  • Flamengo x Internacional
    Local: Maracanã (Rio de Janeiro-RJ) 
    Horário: 21h 
    Transmissão: SporTV e Premiere 

  • Domingo (30) 

  • Palmeiras x Botafogo 
    Local: Allianz Parque (São Paulo-SP) 
    Horário: 16h 
    Transmissão: Globo e Premiere 

  • Vasco x Santos 
    Local: São Januário (Rio de Janeiro-RJ)
    Horário: 18h30 
    Transmissão: Record, Play Plus, Cazé TV e Premiere 

  • Bahia x Corinthians 
    Local: Fonte Nova (Salvador-BA) 
    Horário: 20h 
    Transmissão: Premiere 

  • Segunda-feira (31) 

  • Bragantino x Ceará
    Local: Nabi Abi Chedid (Bragança Paulista-SP) 
    Horário: 20h 
    Transmissão: Premiere

Veja Também

Nem porrada e muito menos futebol! Brasil foi nocauteado pela Argentina

Brasil bateu a Colômbia na individualidade e segue com coletivo desequilibrado

Clubes omissos no combate ao racismo podem ter recursos federais cortados

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

Tópicos Relacionados

Futebol Brasileirão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estevão pela Seleção Brasileira
Estêvão sente lesão em jogo do Chelsea e vira preocupação para Ancelotti
Imagem de destaque
Sobrou churrasco? Veja 7 receitas práticas para reaproveitar
Bola e taça da Copa do Mundo 2026
Desinteresse pela Copa bate recorde e alcança 54% dos brasileiros, aponta Datafolha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados