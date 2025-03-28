O Brasileirão vem aí! Veja quais são os 7 canais que vão transmitir os jogos

Jogo na televisão e controle remoto na mão para acompanhar o Brasileirão Crédito: Pixabay

Neste fim de semana a bola começar a rolar para o Campeonato Brasileiro 2025, e consequentemente o torcedor inicia uma saga para descobrir onde assistir ao jogo do time de coração. Neste ano, em uma divisão de direitos de transmissão em um novo modelo, sete plataformas vão exibir as partidas. São elas: TV Globo, SporTV, Premiere, Record, Play Plus, Cazé TV e Amazon Prime Vídeo.

Isso aconteceu devido à divisão em grupos dos times brasileiros. Atlético-MG, Bahia, Bragantino, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vitória fazem parte da Liga do Futebol Brasileiro (LiBRA). Já Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport e Vasco formam a Liga de Futebol União (LFU). Cada grupo negociou os direitos de transmissão separadamente.

Os jogos com mando de campo das equipes da LiBRA são exclusivos do Grupo Globo (TV Globo, SporTV e Premiere). Já as partidas com mando de campo dos times da LFU serão transmitidas pelas plataformas da Globo, Record, Cazé TV e no Amazon Prime Vídeo (um jogo exclusivo por rodada).

Então como ficam as transmissões?

LiBRA: Atlético-MG, Bahia, Bragantino, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vitória.

Atlético-MG, Bahia, Bragantino, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vitória. Onde passam os jogos: TV Globo, SporTV e Premiere





TV Globo, SporTV e Premiere LFU: Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport e Vasco.

Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport e Vasco. Onde passam os jogos: TV Globo, SporTV e Premiere; Record, Play Plus, Cazé TV e Amazon Prime Vídeo.





TV Globo, SporTV e Premiere; Record, Play Plus, Cazé TV e Amazon Prime Vídeo. Como fica a divisão por rodada?



8 jogos: Distribuídos entreTV Globo, SporTV e Premiere

Distribuídos entreTV Globo, SporTV e Premiere 1 jogo: Record, Play Plus, Cazé TV e Premiere

Record, Play Plus, Cazé TV e Premiere 1 jogo: Amazon Prime (exclusivo)

Veja onde assistir aos jogos da 1ª rodada do Brasileirão