O Brasileirão vem aí! Veja quais são os 7 canais que vão transmitir os jogos

Neste fim de semana a bola começar a rolar para o Campeonato Brasileiro 2025, e consequentemente o torcedor inicia uma saga para descobrir onde assistir ao jogo do time de coração. Neste ano, em uma divisão de direitos de transmissão em um novo modelo, sete plataformas vão exibir as partidas. São elas: TV Globo, SporTV, Premiere, Record, Play Plus, Cazé TV e Amazon Prime Vídeo.
Isso aconteceu devido à divisão em grupos dos times brasileiros. Atlético-MG, Bahia, Bragantino, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vitória fazem parte da Liga do Futebol Brasileiro (LiBRA). Já Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport e Vasco formam a Liga de Futebol União (LFU). Cada grupo negociou os direitos de transmissão separadamente.
Os jogos com mando de campo das equipes da LiBRA são exclusivos do Grupo Globo (TV Globo, SporTV e Premiere). Já as partidas com mando de campo dos times da LFU serão transmitidas pelas plataformas da Globo, Record, Cazé TV e no Amazon Prime Vídeo (um jogo exclusivo por rodada).