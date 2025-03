Brasil bateu a Colômbia na individualidade e segue com coletivo desequilibrado

Vinicius Jr decidiu o jogo para o Brasil. Crédito: Conmebol/Divulgação

Vitória no último minuto, craque decidindo e explosão de alegria nas arquibancadas. O Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, na noite desta quinta-feira (20), e alcançou a vice-liderança das Eliminatórias da Copa do Mundo. Entretanto, a importante vitória não pode mascarar as muitas deficiências da equipe comandada por Dorival Júnior.



O início avassalador e com gol logo aos 5 minutos de jogo acenaram um time com uma nova postura. Mas não foi o que aconteceu. Poucos minutos depois, a Colômbia já tinha encontrado seu ritmo na partida, equilibrado as ações e chegava com perigo ao gol brasileiro. Tanto que o empate saiu ainda no primeiro tempo.

No setor defensivo, a saída de bola é praticamente inexistente. Marquinhos se via sem opção e rifava a bola para o ataque ou tentava sair jogando com os companheiros sem sucesso e os colombianos retomavam a posse e apostavam no contra-ataque. Já no meio-campo, a saída de Gerson deixou o Brasil com menos controle. Bruno Guimarães e Joelinton, que errou no lance do gol de empate, não se entenderam em campo.

Já no setor de criação, poucas foram as jogadas trabalhadas com toque de bola e triangulações. O time de Dorival é refém da individualidade de seus principais jogadores. Em dia pouco inspirado de Rodrygo e João Pedro, Raphinha e Vinícius Júnior, mesmo sobrecarregados, conseguiram resolver. Mas isso não vai acontecer em todos os jogos. Um time precisa ter diferentes opções de ataque para não se tornar previsível. E isso, hoje o Brasil não tem.

Diante da Argentina, na próxima terça-feira (25), Dorival Júnior terá novos desfalques. Alisson, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Gerson não vão jogar. Logo o treinador precisará reinventar o setor defensivo de sua equipe. E no ataque, as conexões precisam melhorar urgentemente. Vamos acompanhar!

