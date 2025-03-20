Contra Colômbia e Argentina, Dorival Jr. tem seu futuro em jogo na Seleção

Dorival Júnior terá teste de fogo pela Seleção nos jogos contra Colômbia e Argentina Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Com Colômbia e Argentina pelo caminho, o Brasil abre nesta quinta-feira (20) sua sequência mais difícil nas Eliminatórias. Em quinto lugar na tabela, e no desempenho geral com apenas 9 vitórias nos últimos 23 jogos (período desde o primeiro amistoso após a Copa do Mundo do Qatar) , e principalmente com um desempenho abaixo do esperado nos últimos jogos, Dorival Júnior sabe que precisa mostrar uma equipe em evolução para não correr risco de ser demitido.

Quando a bola rolar às 21h45, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o treinador vai fazer tudo que puder para fazer esse elenco jogar em alto nível e conquistar a vitória. Dorival conta com jogadores que estão em ótima fase como Raphinha, Rodrigo e Vini Jr, mas foi assim em outros jogos e não foi suficiente. Por outro lado, o técnico ficou sem Neymar, cortado por lesão. O atacante do Santos era o trunfo para a Seleção embalar uma nova fase, porém mais uma vez não estará presente.

Fato é que a Seleção Brasileira é capaz de apresentar uma ótima performance se seus principais jogadores estiverem inspirados, mas também pode não se encontrar em campo por falta de equilíbrio. Um time com muito talento do meio para a frente, mas irregular no setor defensivo.

O que se espera de Dorival é que ele finalmente tenha encontrado o equilíbrio necessário para fazer o time ter segurança para potencializar seus craques, o que não deveria ser uma missão tão difícil com tantos jogadores talentosos. Mas as várias trocas de comando nesse ciclo com as passagens de Ramon Menezes, Fernando Diniz, e por último em Dorival, também dificultaram muito o planejmento.

E do outro lado do gramado vão estar times fortes. A Colômbia já venceu o Brasil nesta edição das Eliminatórias e conta com jogadores de qualidade como Jhon Arias, James Rodríguez e Luis Dias. Um time que pode complicar a vida do Brasil. E depois virão os argentinos. Em um Monumental de Nuñez que certamente estará pulsando, os Hermanos, que têm sido uma pedra no sapato da Seleção, são os favoritos. Mesmo sem Messi, o elenco é muito bom e vai querer reforçar essa superioridade recente.