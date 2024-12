Seleção brasileira venceu apenas 9 jogos em 23 disputados nos últimos 2 anos

Bruno Guimarães fez uma partida muito ruim no empate com o Uruguai. Crédito: Jhony Pinho/Agif

Após a frustrante eliminação para a Croácia na Copa do Mundo do Catar, em 2022, muito passou a se esperar de uma reformulação na Seleção Brasileira. Entretanto, chegamos ao fim da temporada 2024 para o Brasil e o que se vê é uma equipe sem nenhuma perspectiva de melhora em um futuro breve, e que amarga uma incômoda quinta colocação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

O empate com o Uruguai em 1 a 1 na Fonte Nova, em Salvador, na noite desta terça-feira (19), reforça uma seleção inconsistente e que não consegue evoluir a ponto de empolgar o torcedor. Nos últimos dois anos, o Brasil disputou 23 jogos, venceu apenas 9, empatou 8 e perdeu 6. Em um desses empates foi derrotado nos pênaltis para o Uruguai, na Copa América. Números incompatíveis com a história do único país pentacampeão do mundo.

À frente da equipe, Dorival Júnior se mostra um treinador muito limitado. Teve um início promissor ao vencer a Inglaterra e empatar com a Espanha nos primeiros amistosos. Mas na sequência sua equipe fez uma Copa América com desempenho abaixo do esperado, e oscila nas Eliminatórias, onde vence os rivais mais fracos e se complica quando é mais exigida. As decisões tomadas por Dorival na reta final desta última partida contra o Uruguai são muito contestáveis. Empilhou atacantes no jogo e ficou com muitos jogadores fora de posição e com esquema tático completamente desarrumado em campo. Uma bagunça.

Não será nenhuma surpresa se a CBF demitir Dorival Júnior e apostar em um novo treinador para a Seleção em 2025. Vale destacar que desde a saída de Tite após a Copa do Catar, o comando do Brasil é decidido em meio a um grande circo. Primeiro toda a expectativa por Carlo Ancelotti, que não se confirmou. Depois Fernando Diniz dividindo seus esforços entre a Seleção e o Fluminense, e enfim Dorival, que está longe de ser o melhor nome para o cargo. Ou seja, muito do mau momento do time canarinho- está na conta da péssima gestão da CBF.

Em março de 2025 a Seleção Brasileira voltará aos gramados para dois jogos duríssimos. Vai enfrentar Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias. Hoje o pensamento leva a crer em duas derrotas, mas muita coisa pode acontecer até lá. Fato é que falta pouco mais de um ano e meio para a próxima Copa do Mundo, a classificação para a disputa certamente virá, mas o hexa é um sonho cada vez mais distante.

