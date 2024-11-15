Kleber Andrade é opção para o Vasco mandar seus jogos em 2025

Vasco e Volta Redonda no Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Vitor Jubini

Com a reforma de São Januário prevista para ser iniciada em 2025, e ciente de que o estádio não será utilizado por pelo menos três anos, o Vasco busca uma "nova casa" para mandar seus jogos. E uma opção para o Cruz-Maltino está no Espírito Santo. O Governo do Estado , que por meio da Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport) faz a gestão do Kleber Andrade , ofereceu o estádio para receber os jogos da equipe carioca na próxima temporada.

"Nós sabemos que o Vasco já está se movimentando para buscar um estádio para atuar em 2025. O clube também tem uma proposta para jogar no Nilton Santos, mas a nossa proposta também está lá. Aqui tem muitos torcedores do Vasco, temos um ótimo estádio, que já recebeu o clube e está com as portas abertas. O Governo do Estado já manifestou este interesse", afirmou o secretário estadual de Esportes José Carlos Nunes.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (14), Pedrinho, presidente do clube associativo do Vasco, que hoje administra a SAF após a saída da 777 Partners, afirmou que a reforma do estádio não deve começar em janeiro. "Eu falei que iria iniciar em janeiro, fiz muita força com a Prefeitura do Rio de Janeiro, fui muitas vezes na Câmara pedir para acelerar os processos, porque eu tinha 100% de certeza que a gente estava fechado com um comprador total. Estava tudo muito certo, só que a gente não tinha nada assinado. E abriram outras possibilidades de outros locais de potencial, o possível comprador saiu da mesa. Estava muito certo, só que negócio é negócio. Não estava assinado", afirmou o presidente.

Por conta deste atraso, o Vasco deve iniciar o Campeonato Carioca atuando em seu estádio. Na mesma coletiva de Pedrinho, Felipe Carregal, vice-presidente jurídico do Vasco, explicou que trâmites com a prefeitura atrasam o início da reforma.