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Casa no ES

Kleber Andrade é opção para o Vasco mandar seus jogos em 2025

Estádio foi oferecido para o time cruz-maltino, que vai buscar uma "nova casa" nos primeiros meses do ano, quando irá começar a reforma de São Januário

Publicado em 15 de Novembro de 2024 às 10:36

Públicado em 

15 nov 2024 às 10:36
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Vasco e Volta Redonda no Kleber Andrade, em Cariacica
Vasco e Volta Redonda no Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Vitor Jubini
Com a reforma de São Januário prevista para ser iniciada em 2025, e ciente de que o estádio não será utilizado por pelo menos três anos, o Vasco busca uma "nova casa" para mandar seus jogos. E uma opção para o Cruz-Maltino está no Espírito Santo. O Governo do Estado, que por meio da Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport) faz a gestão do Kleber Andrade, ofereceu o estádio para receber os jogos da equipe carioca na próxima temporada. 
"Nós sabemos que o Vasco já está se movimentando para buscar um estádio para atuar em 2025. O clube também tem uma proposta para jogar no Nilton Santos, mas a nossa proposta também está lá. Aqui tem muitos torcedores do Vasco, temos um ótimo estádio, que já recebeu o clube e está com as portas abertas. O Governo do Estado já manifestou este interesse", afirmou o secretário estadual de Esportes José Carlos Nunes.   
Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (14), Pedrinho, presidente do clube associativo do Vasco, que hoje administra a SAF após a saída da 777 Partners, afirmou que a reforma do estádio não deve começar em janeiro. "Eu falei que iria iniciar em janeiro, fiz muita força com a Prefeitura do Rio de Janeiro, fui muitas vezes na Câmara pedir para acelerar os processos, porque eu tinha 100% de certeza que a gente estava fechado com um comprador total. Estava tudo muito certo, só que a gente não tinha nada assinado. E abriram outras possibilidades de outros locais de potencial, o possível comprador saiu da mesa. Estava muito certo, só que negócio é negócio. Não estava assinado", afirmou o presidente. 
Por conta deste atraso, o Vasco deve iniciar o Campeonato Carioca atuando em seu estádio. Na mesma coletiva de Pedrinho, Felipe Carregal, vice-presidente jurídico do Vasco, explicou que trâmites com a prefeitura atrasam o início da reforma.
Na última vez que atuou no Kleber Andrade, em fevereiro deste ano, o Vasco venceu o Volta Redonda por 2 a 1, em partida válida pelo Campeonato Carioca, jogo que registrou a presença de 21.555 torcedores, o maior público do estádio desde sua reinauguração em dezembro de 2014. Números que mostram o impacto da presença do time na Grande Vitória e o potencial de movimentação da economia na região.
Atualmente com 43 pontos na tabela, o Vasco ocupa a 9ª colocação no Campeonato Brasileiro e ainda se permite sonhar com uma vaga na Libertadores do ano que vem, principalmente pela possibilidade do G-6 se tornar até um G-9, caso Botafogo conquiste a Libertadores e o Cruzeiro seja o campeão da Sul-Americana.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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