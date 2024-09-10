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Desejo Formalizado

Kleber Andrade pode receber treino de seleções na Copa do Mundo Feminina 2027

Fifa já está ciente do desejo do Espírito Santo em receber equipes. Bom relacionamento com a instituição devido à estadia de Camarões e Austrália na Copa de 2014 e do Mundial Sub-17 em 2019 jogam a favor do ES

Públicado em 

10 set 2024 às 10:48
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Kleber Andrade pode ter aumento na sua capacidade de público
Kleber Andrade pode ter aumento na sua capacidade de público Crédito: Giovani Pagotto/Governo do ES
Há uma semana, a Fifa anunciou a lista de 12 cidades que iniciaram o processo de seleção para se tornarem sedes da Copa do Mundo Feminina 2027. A instituição máxima do futebol deve escolher oito cidades e consequentemente oito estádios que vão receber os jogos do Mundial. 
Infelizmente, nenhuma cidade do Espírito Santo foi contemplada nesta lista. Entretanto, a Fifa já está ciente do desejo do Estado em receber ao menos uma seleção que possa usar o Kleber Andrade como centro de treinamento. Algo nos mesmos moldes da que foi realizado em 2014 com a seleção de Camarões, que ficou hospedada em Vitória e treinou no Klebão durante a Copa do Mundo de 2014. 
"Nós fizemos uma parceria entre a Sesport e a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) com o objetivo de receber uma seleção aqui no nosso Estado. O próprio governador Renato Casagrande escreveu uma carta endereçada à Fifa manifestando esse nosso desejo. Agora é aguardar a avaliação", afirmou o secretário estadual de Esportes José Carlos Nunes, com exclusividade à coluna.  
Pesa a favor do Espírito Santo o bom relacionamento com a Fifa estabelecido desde a Copa do Mundo de 2014 quando o Estado recebeu as delegações de Camarões e Austrália, que treinaram no Kleber Andrade e no Engenheiro Araripe, respectivamente durante a Copa. E principalmente pelo Kleber Andrade ter sido a sede que mais recebeu público na Copa do Mundo Sub-17, realizada em 2019.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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