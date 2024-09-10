Kleber Andrade pode receber treino de seleções na Copa do Mundo Feminina 2027

Kleber Andrade pode ter aumento na sua capacidade de público Crédito: Giovani Pagotto/Governo do ES

Infelizmente, nenhuma cidade do Espírito Santo foi contemplada nesta lista. Entretanto, a Fifa já está ciente do desejo do Estado em receber ao menos uma seleção que possa usar o Kleber Andrade como centro de treinamento. Algo nos mesmos moldes da que foi realizado em 2014 com a seleção de Camarões, que ficou hospedada em Vitória e treinou no Klebão durante a Copa do Mundo de 2014.

"Nós fizemos uma parceria entre a Sesport e a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) com o objetivo de receber uma seleção aqui no nosso Estado. O próprio governador Renato Casagrande escreveu uma carta endereçada à Fifa manifestando esse nosso desejo. Agora é aguardar a avaliação", afirmou o secretário estadual de Esportes José Carlos Nunes, com exclusividade à coluna.