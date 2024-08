Paulo André deve se mudar do Brasil e focar "100% no esporte" após Olimpíada

Um dos principais nomes do atletismo brasileiro, Paulo André Camilo foi eliminado precocemente nas eliminatórias da disputa dos 100m rasos nos Jogos Olímpicos em Paris na manhã deste sábado (3), no Stade de France. Na 11ª bateria do dia, o velocista capixaba terminou na última colocação, com o tempo de 10s46 , muito acima do que já correu em seus melhores dias.

Visivelmente chateado com o resultado, P.A atendeu aos jornalistas na zona mista do estádio e revelou que deve mudar de país após as Olimpíadas visando evoluir em sua preparação. Paulo André já até conversou com Alison dos Santos, o Piu, atleta dos 400 metros com barreira que teve esse vivência de treinamento no exterior.