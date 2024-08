Paulo André não avança às semifinais dos 100m rasos nas Olimpíadas de Paris

Velocista capixaba não fez uma boa prova e deu adeus ao sonho de buscar uma medalha olímpica individual; ele ainda compete no revezamento 4x100

Paulo André Camilo não conseguiu avançar às semifinais dos 100m rasos nas Olimpíadas de Paris. O velocista capixaba terminou sua bateria classificatória na última colocação com o tempo de 10s46, na manhã deste sábado (3), em prova realizada no Stade de France, palco onde o Brasil perdeu a final da Copa do Mundo de futebol por 3 a 0, em 1998, em dia de convulsão do atacante Ronaldo Fenômeno.