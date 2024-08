Bárbara e Carol vencem em virada emocionante no vôlei de praia

Carol Solberg e Bárbara Seixas viram sobre a forte dupla holandesa e avançaram em primeiro na chave, com três vitórias

Carol Solberg e Bárbara Seixas mostraram todo o seu talento para buscar ums dura virada diante das fortes holandesas Raisa Schoon e Katja Stam, por 16/21, 21/17 e 19/17 na Arena Torre Eiffel e fechar na primeira colocação do Grupo E no vôlei de praia.

As brasileiras avançaram às oitavas de final com 100% de aproveitamento nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 após salvarem dois match points.

Depois de Ana Patrícia de Duda, elas são a segunda dupla do País a fechar com aproveitamento perfeito na fase de grupos, o que em tese deve colocar adversárias menos fortes nas oitavas de final.

Com a vaga já garantida, o jogo era apenas um treino de luxo para a fase de mata-mata, porém as brasileiras queriam brindar a empolgante torcida com, não só a classificação, mas com uma vitória emocionante no tie-break.