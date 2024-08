Judoca Beatriz Souza conquista o primeiro ouro do Brasil em Paris

O feito veio na vitória por wa-zari sobre a israelense Raz Hershko, na categoria acima dos 78 quilos

Saiu o primeiro ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris! E veio no judô, o esporte que mais trouxe medalhas na história brasileira em olimpíadas. O feito veio com a judoca Beatriz Souza, a Bia, na vitória por wa-zari sobre a israelense Raz Hershko, na categoria acima dos 78 quilos.