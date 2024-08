Muito perto

Hugo Calderano é batido por sueco e não vai à final no tênis de mesa em Paris

Brasileiro teve um 10/4 no primeiro set, mas acabou levando a virada, que o abalou na disputa; mesatenista volta à quadra no domingo para a disputa do bronze (4)

Hugo Caderano foi superado pela Suécia e agora vai disputar o bronze em Paris. (Gaspar Nóbrega/COB)

Hugo Calderano esteve muito perto de colocar o Brasil na primeira final olímpica do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Responsável pelo melhor resultado país, com a participação na semifinal na França, o carioca ousou ir além, mas falhou na missão de romper a eliminatória e entrar na disputa pelo ouro ao ser derrotado pelo sueco Truls Moregard, por 4 sets a 2 (parciais de 10/12, 14/16, 11/7, 7/11, 12/10 e 11/8), nesta sexta-feira (2/8), na Arena Paris Sud 4.

Hugo Calderano fica fora da disputa do ouro após ser superado pelo sueco Truls Moregardh por 4 sets a 2. #TenisDeMesa



Mas ainda tem chances de conquistar o bronze e já fez uma grande história nos #JogosOlimpicos #Paris2024



VAMOS JUNTOS, HUGO! Você é gigante! ??



? : Luiza… pic.twitter.com/NoDkXeeJaH — Time Brasil (@timebrasil) August 2, 2024

Embora não tenha se classificado à decisão do tênis de mesa dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Hugo Calderano segue com chances de medalha na Cidade Luz.

No domingo (4/), o brasileiro enfrentará o francês Félix Lebrun (e praticamente toda a torcida da casa, com promessa de arquibancada cheia na Arena Paris Sud 4) pelo bronze. A disputa pelo título será entre o sueco algoz de Hugo e o chinês Fan Zhendong, no mesmo dia, logo após a definição do terceiro lugar.

Mesmo sem chance de ouro, Calderano pode escrever um capítulo importante na história do tênis de mesa. Nunca antes um atleta não asiático ou europeu ocupou um lugar no pódio olímpico entre homens e mulheres. Levantamento do repórter João Vitor Marques, do Estado de Minas, destaca o amplo domínio de chineses. Eles são donos de 61 das 118 medalhas distribuídas desde a edição de Seul-1988. O ranking é fechado por Coreia do Sul (19) e Alemanha (nove).

Hugo Calderano e Truls Moregard se conhecem de outras competições. Em maio deste ano, mediram forças nas oitavas de final do WTT Champions de Chongqing, na China. O brasileiro levou a melhor, por 3 sets a 1, em uma revanche da derrota pelo mesmo placar, em 27 de outubro de 2022, pelo round entre os oito melhores do WTT Cup Finals.

