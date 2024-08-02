Rebeca decreta aposentadoria do individual geral na ginástica

Depois de vislumbrar o fim da carreira esportiva na terça-feira (30), quando ganhou o inédito bronze por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris , Rebeca Andrade declarou nesta quinta (1º) que sua segunda medalha de prata no individual geral foi sua despedida da competição. Com a prata , a ginasta se tornou a brasileira com mais medalhas na história das olimpíadas.

2024.08.01 - Jogos OlÃ­mpicos Paris 2024 - Rebeca Andrade. Foto Luiza Moraes/COB Crédito: Foto Luiza Moraes/COB

"Exige muito do meu corpo, principalmente das minhas pernas, dos meus joelhos e de tudo mais. Eu falo que o futuro a Deus pertence. Vai que, do nada, se der um tchan na minha cabeça, se meu corpo melhorar, eu mude de ideia", ponderou, para logo reiterar o desejo de dar ao "sacrifício" de enfrentar na mesma competição os quatro aparelhos da ginástica: o salto, o solo, a trave de equilíbrio e as barras assimétricas.

"Eu queria muito que hoje fosse uma competição especial pra mim e foi. Porque, pra mim, foi o meu último individual geral", sentenciou.

Rebeca disse estar muito feliz de ter se tornado a brasileira mais laureada da história, com um ouro, duas pratas e um bronze até aqui -a ginasta ainda disputa as finais do salto, em que é favorita, da trave e do solo. "É uma honra. Sabemos o quanto a gente incentiva crianças, adolescentes, adultos com as nossas histórias. Chegar aqui e mostrar mais uma vez que é possível, que a gente consegue, é fazer todo mundo continuar acreditando. Eu acho que o esporte é isso, mostrar que você é capaz."

Indagada sobre a possibilidade de superar até os homens da lista (Robert Scheidt, Torben Grael e Escadinha), tergiversou. "Não deve ser uma coisa para você pensar, ainda que possa acontecer. Para eu ser a maior brasileira da história etc e tal, eu preciso fazer a minha parte. Então o meu foco mesmo está ali nas minhas apresentações, no meu trabalho. Depois a gente pensa no pódio."

Rebeca ainda não pensa no pódio, mas sabe que ele pode sair do salto, sua especialidade.