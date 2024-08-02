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Pensando no futuro

Rebeca decreta aposentadoria do individual geral na ginástica

Ginasta alegou que a decisão se baseia no esforço físico necessário para competir em todos os aparelhos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 ago 2024 às 08:43

Publicado em 02 de Agosto de 2024 às 08:43

Depois de vislumbrar o fim da carreira esportiva na terça-feira (30), quando ganhou o inédito bronze por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris, Rebeca Andrade declarou nesta quinta (1º) que sua segunda medalha de prata no individual geral foi sua despedida da competição. Com a prata, a ginasta se tornou a brasileira com mais medalhas na história das olimpíadas.
2024.08.01 - Jogos OlÃ­mpicos Paris 2024 - Rebeca Andrade. Foto Luiza Moraes/COB
2024.08.01 - Jogos OlÃ­mpicos Paris 2024 - Rebeca Andrade. Foto Luiza Moraes/COB Crédito: Foto Luiza Moraes/COB
"Exige muito do meu corpo, principalmente das minhas pernas, dos meus joelhos e de tudo mais. Eu falo que o futuro a Deus pertence. Vai que, do nada, se der um tchan na minha cabeça, se meu corpo melhorar, eu mude de ideia", ponderou, para logo reiterar o desejo de dar ao "sacrifício" de enfrentar na mesma competição os quatro aparelhos da ginástica: o salto, o solo, a trave de equilíbrio e as barras assimétricas.
"Eu queria muito que hoje fosse uma competição especial pra mim e foi. Porque, pra mim, foi o meu último individual geral", sentenciou.

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Rebeca disse estar muito feliz de ter se tornado a brasileira mais laureada da história, com um ouro, duas pratas e um bronze até aqui -a ginasta ainda disputa as finais do salto, em que é favorita, da trave e do solo. "É uma honra. Sabemos o quanto a gente incentiva crianças, adolescentes, adultos com as nossas histórias. Chegar aqui e mostrar mais uma vez que é possível, que a gente consegue, é fazer todo mundo continuar acreditando. Eu acho que o esporte é isso, mostrar que você é capaz."
Indagada sobre a possibilidade de superar até os homens da lista (Robert Scheidt, Torben Grael e Escadinha), tergiversou. "Não deve ser uma coisa para você pensar, ainda que possa acontecer. Para eu ser a maior brasileira da história etc e tal, eu preciso fazer a minha parte. Então o meu foco mesmo está ali nas minhas apresentações, no meu trabalho. Depois a gente pensa no pódio."

Rebeca ainda não pensa no pódio, mas sabe que ele pode sair do salto, sua especialidade.
"Todo mundo sabe que tenho um salto novo, mas depende de como vou estar me sentindo no sábado. Pode ser que eu faça, pode ser que eu sinta que é melhor eu não fazer", declarou, com a naturalidade de uma jovem de 25 anos, mais deslumbrada com as celebridades presentes na Arena Bercy do que com a própria performance. "Nicole Kidman, Lady Gaga. E esse pessoal veio me ver."

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