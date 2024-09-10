Medalhista em Paris, Mari Gesteira retorna à Vitória e já mira Los Angeles 2028

Após brilhar nas piscinas nos Jogos Paralímpicos de Paris, a nadadora Mariana Gesteira está de volta ao Espírito Santo. A atleta que conquistou duas medalhas de bronze, a primeira nos 100 metros costas na classe S9 e a segunda nos 100 metros nado livre, desembarcou em Vitória na tarde desta terça-feira (10).
Mariana concedeu entrevista à equipe de A Gazeta Esportes em seu apartamento minutos depois de ter chegado de Paris, e comentou sobre a sensação de ter conseguido conquistar duas medalhas na mesma edição olímpica.
"Foi minha terceira Paralimpíada. E foi muito emocionante fazer parte desse evento, o maior evento esportivo do planeta. Poder estar lá conquistando medalha, brigando para estar entre as melhores do mundo foi algo muito grandioso. A gente trabalha muito tempo, com ciclos de 4 anos, e poder estar representando o Brasil, representando meu Estado, meu bairro, as pessoas que estão comigo nessa jornada foi incrível".
Depois da sua terceira Paralimpíada, Mariana não quer nem pensar em parar e já definiu um novo objetivo. "A meta agora é descansar. Tenho um mês de férias, depois temos o Mundial no ano que vem, uma competição importante. E daqui há quatro anos tem as Paralimpíadas de Los Angeles", concluiu a medalhista.