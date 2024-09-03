Mariana Gesteira conquista bronze nos 100m costas S9

Mariana Gesteira conquista bronze nos 100m costas Crédito: Instagram Mariana Gesteira

Temos capixaba fazendo história nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, Mariana Gesteira levou a medalha de bronze nos 100m costas na categoria S9 com o tempo de 1m09s27, assim como nos jogos de Tóquio. Nascida no Rio de Janeiro, mas radicada no Espírito Santo e atualmente atleta do Álvares Cabral, a nadadora de 29 anos disputou a final após se classificar com o segundo melhor tempo.

Mariana já havia conquistado o bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. No mundial Paraolímpico de Natação 2023 ela garantiu quatro medalhas: O ouro nos 50m livre, prata nos 100m livre e bronze no revezamento 4x100 medley e 4x100m livre.

Mariana Cerqueira e seu treinador com a medalha de bronze Crédito: Mariana Cerqueira