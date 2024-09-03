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É bronze

Mariana Gesteira conquista bronze nos 100m costas S9

A brasileira ficou com o bronze na final com o tempo de 1:09:27 minuto, o recorde paralímpico ainda foi batido pela vencedora, Christie Raleigh-Crossley.
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

03 set 2024 às 13:16

Publicado em 03 de Setembro de 2024 às 13:16

Mariana Gesteira conquista bronze nos 100m costas
Mariana Gesteira conquista bronze nos 100m costas Crédito: Instagram Mariana Gesteira
Temos capixaba fazendo história nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, Mariana Gesteira levou a medalha de bronze nos 100m costas na categoria S9 com o tempo de 1m09s27, assim como nos jogos de Tóquio. Nascida no Rio de Janeiro, mas radicada no Espírito Santo e atualmente atleta do Álvares Cabral, a nadadora de 29 anos disputou a final após se classificar com o segundo melhor tempo.
Mariana já havia conquistado o bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. No mundial Paraolímpico de Natação 2023 ela garantiu quatro medalhas: O ouro nos 50m livre, prata nos 100m livre e bronze no revezamento 4x100 medley e 4x100m livre. 
Mariana Cerqueira com a medalha e
Mariana Cerqueira e seu treinador com a medalha de bronze Crédito: Mariana Cerqueira
Mariana Gesteira perguntada sobre a parceria com seu treinador. "Essa é nossa primeira paralímpiadas juntos, é a minha terceira e a primeira dele, o coração deu uma acelerada, é muito gostoso estar aqui, com esse apoio da galera, subir no pódio com ele, sou muito grata em subir no pódio com ele", ressaltou a importância da parceria com seu treinador.

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