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É OURO!

Claudiney Batista dos Santos é tricampeão paralímpico no lançamento de disco

Nesta segunda-feira, o atleta venceu a prova com a marca de 46 metros e 86 centímetros, na classe F56, para competidores em cadeiras de rodas.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 set 2024 às 13:35

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 13:35

 O brasileiro Claudiney Batista dos Santos se tornou tricampeão paralímpico no lançamento do disco, na classe F56, na manhã desta segunda-feira (2). Com 46,86m, ele estabeleceu um novo recorde paralímpico em Paris-2024, assim como havia feito nas edições do Rio-2016 e em Tóquio-2020.
Claudiney Batista compete para a medalha de ouro nos Jogos de Paris
Claudiney Batista compete para a medalha de ouro nos Jogos de Paris Crédito: Ana Patricia Almeida/CPB
O mineiro de Bocaiuva liderou a prova de ponta a ponta. Seu primeiro arremesso foi para 44,74m. Ele ainda conseguiu melhorar a distância duas vezes: primeiro, para 46,45m, que já seria o novo recorde paralímpico, e enfim para 46,86m. A prata ficou com o indiano Yogesh Katuniya (42,22m) e o bronze, com o grego Konstantinos Tzounis (41,32m).
"Muita disciplina, muito foco, determinação, e com uma equipe multidisciplinar, uma família que acolhe, faz toda a diferença. Treinei bastante. A marca em si foi maravilhosa. Fui em busca do recorde mundial, mas veio o recorde paralímpico, que para mim já é sensacional. [Esse ouro] É para todos os brasileiros", disse ele ao SporTV após a conquista.
Em 2005, Claudiney sofreu um acidente de moto que lesionou sua perna esquerda. No hospital, a gravidade do ferimento aumentou, levando à amputação do membro. Ele recebeu um convite para conhecer o atletismo e começou a praticá-lo no ano seguinte. Antes do acidente, Claudiney era halterofilista. Ele também tem uma medalha de prata em Londres-2012.

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