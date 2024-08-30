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Em Cascavel

Capixaba Hugo Cibien busca evolução na Copa Truck após boa estreia

Neste fim de semana o Autódromo Zilmar Beux , em Cascavel-PR recebe a 6ª etapa da temporada
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

30 ago 2024 às 13:27

Publicado em 30 de Agosto de 2024 às 13:27

Corrida 2: 14h30
Capixaba Hugo Cibien busca evolução na Copa Truck após boa estreia Crédito: Divulgação: Mariana Ferreira assessoria
O capixaba Hugo Cibien depois de uma boa estreia em Interlagos, vai até Cascavel disputar a 6ª Etapa da Copa Truck. Rodada acontece neste fim de semana, 31 de agosto e 1º de setembro, no Autódromo Zilmar Beux, no Paraná. No ‘Campeonato dos Brutos’, o piloto da Vannucci Racing segue em busca da evolução na temporada de 2024.
O autódromo Zilmar Beux, em Cascavel é conhecido por ter o traçado mais rápido do Brasil. Com seus 3.058 metros de extensão, a pista conta com oito curvas e quase todas de raio longo, com grandes desafios, como a famosa curva do Bacião e a curva 8, que leva à reta principal. 
As velocidades alcançadas passam dos 200km/h e a média de velocidade dos caminhões durante uma volta no autódromo chega a 140km/h, mesmo com radar de 160km/h para diminuir a velocidade final no fim da reta oposta. Com mais de quatro toneladas de peso e mil e duzentos cavalos de potência, Hugo Cibien prevê corridas de alto nível.
“Cascavel é o berço das competições de caminhão no Brasil, a corrida é um grande evento para a região. Por isso o autódromo sempre está muito lotado nas etapas da competição. Vai ser eletrizante!”, disse o piloto patrocinado pelo Grupo Vannucci que assumiu o caminhão Volvo, número 92, na divisão Super Truck Elite.
O piloto capixaba conhece bem o circuito de Cascavel, e acredita que isso será um facilitador em sua adaptação a Copa Truck. Para a etapa 6 a estratégia é fazer um bom trabalho em equipe em mais uma rodada da temporada 2024 da competição. 
"O Rodrigo Taborda, companheiro de equipe, está liderando o campeonato e o foco é pensarmos no título. Enquanto a mim, estou em mais uma prova pela Vannucci Racing, e buscando mostrar bom resultado novamente para ajudar a equipe, atrair mais patrocinadores para o meu caminhão e completar o campeonato inteiro "
Hugo Cibien - Piloto
As duas corridas da 6ª Etapa da Copa Truck serão disputadas no domingo (1º), à partir das 14h, com transmissão ao vivo pela TV Bandeirantes, SporTV e pela internet nos canais da Copa Truck, High Speed, Esporte na Band e Parc Fermé no Youtube, no site da CATVE.com e também nos aplicativos Bandplay e SporTV Play.

Serviço: 6ª Etapa Copa Truck 2024

  • Sexta (30/08)
  • Treino Livre: 11h25 e 15h10
  • Sábado (31/08)
  • Treino Livre: 10h15
  • Classificação: 13h30
  • Qualificação: 13h52
  • Domingo (01/09)
  • Corrida 1: 14h
  • Corrida 2: 14h30

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