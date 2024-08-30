Capixaba Hugo Cibien busca evolução na Copa Truck após boa estreia Crédito: Divulgação: Mariana Ferreira assessoria

O capixaba Hugo Cibien depois de uma boa estreia em Interlagos, vai até Cascavel disputar a 6ª Etapa da Copa Truck. Rodada acontece neste fim de semana, 31 de agosto e 1º de setembro, no Autódromo Zilmar Beux, no Paraná. No ‘Campeonato dos Brutos’, o piloto da Vannucci Racing segue em busca da evolução na temporada de 2024.

O autódromo Zilmar Beux, em Cascavel é conhecido por ter o traçado mais rápido do Brasil. Com seus 3.058 metros de extensão, a pista conta com oito curvas e quase todas de raio longo, com grandes desafios, como a famosa curva do Bacião e a curva 8, que leva à reta principal.

As velocidades alcançadas passam dos 200km/h e a média de velocidade dos caminhões durante uma volta no autódromo chega a 140km/h, mesmo com radar de 160km/h para diminuir a velocidade final no fim da reta oposta. Com mais de quatro toneladas de peso e mil e duzentos cavalos de potência, Hugo Cibien prevê corridas de alto nível.

“Cascavel é o berço das competições de caminhão no Brasil, a corrida é um grande evento para a região. Por isso o autódromo sempre está muito lotado nas etapas da competição. Vai ser eletrizante!”, disse o piloto patrocinado pelo Grupo Vannucci que assumiu o caminhão Volvo, número 92, na divisão Super Truck Elite.

O piloto capixaba conhece bem o circuito de Cascavel, e acredita que isso será um facilitador em sua adaptação a Copa Truck. Para a etapa 6 a estratégia é fazer um bom trabalho em equipe em mais uma rodada da temporada 2024 da competição.

"O Rodrigo Taborda, companheiro de equipe, está liderando o campeonato e o foco é pensarmos no título. Enquanto a mim, estou em mais uma prova pela Vannucci Racing, e buscando mostrar bom resultado novamente para ajudar a equipe, atrair mais patrocinadores para o meu caminhão e completar o campeonato inteiro " Hugo Cibien - Piloto

As duas corridas da 6ª Etapa da Copa Truck serão disputadas no domingo (1º), à partir das 14h, com transmissão ao vivo pela TV Bandeirantes, SporTV e pela internet nos canais da Copa Truck, High Speed, Esporte na Band e Parc Fermé no Youtube, no site da CATVE.com e também nos aplicativos Bandplay e SporTV Play.

Serviço: 6ª Etapa Copa Truck 2024