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Quartas de Final

Vasco vence Athletico-PR de virada e larga na frente na Copa do Brasil

Gigante da Colina repetiu a fórmula da última partida contra o Furacão e conseguiu vitória importante no objetivo de avançar às semifinais da competição nacional
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 ago 2024 às 22:26

Publicado em 29 de Agosto de 2024 às 22:26

Pumita marcou o primeiro gol do Vasco na vitória sobre o Athletico-PR
Pumita marcou o primeiro gol do Vasco na vitória sobre o Athletico-PR Crédito: Matheus Lima/Vasco
O Vasco saiu atrás, mas virou contra o Athletico-PR e venceu por 2 a 1, nesta quinta-feira (29), em São Januário, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Christian fez para o Furacão, Puma Rodríguez deixou tudo igual e Hugo Moura virou. O Athletico fez no primeiro tempo e os gols do Vasco saíram já na reta final do jogo.
O Cru-Maltino tem uma invencibilidade que já dura 12 jogos em São Januário. A última derrota vascaína no estádio foi há quatro meses, contra o Criciúma.
O jogo de volta acontece na Ligga Arena, em Curitiba, no dia 11 de setembro. Pelo Brasileiro, os times entram em campo no domingo (1): o Athletico recebe o Palmeiras e o Vasco visita o Vitória. 

O Jogo

História começa repetida. Assim como foi na última segunda-feira (26), pelo Campeonato Brasileiro, o Athletico saiu na frente e calou a torcida da casa. Os visitantes quase abriram o placar cedo, mas Cuello perdeu grande chance praticamente embaixo da trave. Foi Christian quem assinou para os paranaenses com assistência de Mastriani em jogada armada por Canobbio. Do lado vascaíno, Payet criou as melhores chances, mas só mandou para fora. Os jogadores do Vasco foram para o vestiário ao som de algumas vaias.
Vasco vira mais uma vez. Repetindo a fórmula da rodada do Brasileiro, o Vasco conseguiu a virada com dois gols na segunda etapa. Parte da torcida perdeu a paciência com Payet, que errou passes e não fez boas escolhas durante o jogo. O francês foi substituído em misto a aplausos e vaias das arquibancadas.
O empate saiu com Puma Rodríguez, que perdeu uma chance clara, mas conseguiu a redenção com um belo gol no ângulo. Nos acréscimos, Hugo Moura fez valer a lei do ex e marcou de cabeça após escanteio.
Confusão no fim. Já no último minuto, João Victor e Di Yorio se desentenderam em campo e a arbitragem expulsou os jogadores.

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