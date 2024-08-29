Flamengo vence o Bahia e abre vantagem por vaga na semifinal da Copa do Brasil

Bruno Henrique marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Bahia e comemorou com os zagueiros Crédito: Jhony Pinho/Agif

Recheado de desfalques, o Flamengo contou com o experiente e ídolo Bruno Henrique para conquistar a vantagem mínima no jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil. De cabeça, o camisa 27 marcou o único gol da partida, no triunfo por 1 a 0 sobre o Bahia, nesta quarta-feira (28), na Fonte Nova, em Salvador (BA).

Com o resultado, o Flamengo atua pelo empate no Maracanã, marcado para o próximo dia 12 de setembro. Em caso de empate no placar agregado, a definição da vaga irá para os pênaltis. Quem passar, pega o vencedor de Corinthians e Juventude nas semifinais.

O Jogo

A primeira etapa foi movimentada, com as duas equipes buscando o gol. O Bahia fazia proveito dos erros defensivos do Flamengo e encontrava a entrada da área sempre livre para finalizar. O ex-flamenguista Everton Ribeiro foi quem mais assustou, chutando rente à trave. Os atacantes Thaciano e Everaldo também arriscaram, mas sem levar perigo.

O time de Tite encontrou dificuldade com o entrosamento, principalmente no meio de campo, mas mesmo assim criava bom volume ofensivo. A melhor chance saiu em jogada trabalhada pelo lado esquerdo com Luiz Araújo, que cruzou rasteiro e Gerson teve o chute bloqueado por Kanu.

O Flamengo voltou do intervalo disposto a ficar mais com a bola. A estratégia surtiu efeito logo aos quatro minutos. Após cobrança de escanteio, Bruno Henrique subiu no meio da defesa do Bahia e cabeceou de cima para baixo para abrir o placar. A bola passou por baixo do corpo do goleiro Marcos Felipe.

O empate baiano só não saiu minutos depois, porque Matheus Cunha fez grande defesa em chute de Jean Lucas, à queima roupa. Com o passar do tempo, o Bahia passou a imprimir mais força no seu ritmo, mas abusou das jogadas de linhas de fundo, todas cortadas pela defesa flamenguista.