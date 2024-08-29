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Flamengo vence o Bahia e abre vantagem por vaga na semifinal da Copa do Brasil

O atacante Bruno Henrique marcou o gol da vitória rubro-negra na Fonte Nova. Jogo de volta acontece no dia 12 de setembro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 ago 2024 às 23:48

Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 23:48

Bruno Henrique marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Bahia e comemorou com os zagueiros
Bruno Henrique marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Bahia e comemorou com os zagueiros Crédito: Jhony Pinho/Agif
Recheado de desfalques, o Flamengo contou com o experiente e ídolo Bruno Henrique para conquistar a vantagem mínima no jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil. De cabeça, o camisa 27 marcou o único gol da partida, no triunfo por 1 a 0 sobre o Bahia, nesta quarta-feira (28), na Fonte Nova, em Salvador (BA).
Com o resultado, o Flamengo atua pelo empate no Maracanã, marcado para o próximo dia 12 de setembro. Em caso de empate no placar agregado, a definição da vaga irá para os pênaltis. Quem passar, pega o vencedor de Corinthians e Juventude nas semifinais.

O Jogo

A primeira etapa foi movimentada, com as duas equipes buscando o gol. O Bahia fazia proveito dos erros defensivos do Flamengo e encontrava a entrada da área sempre livre para finalizar. O ex-flamenguista Everton Ribeiro foi quem mais assustou, chutando rente à trave. Os atacantes Thaciano e Everaldo também arriscaram, mas sem levar perigo.
O time de Tite encontrou dificuldade com o entrosamento, principalmente no meio de campo, mas mesmo assim criava bom volume ofensivo. A melhor chance saiu em jogada trabalhada pelo lado esquerdo com Luiz Araújo, que cruzou rasteiro e Gerson teve o chute bloqueado por Kanu.
O Flamengo voltou do intervalo disposto a ficar mais com a bola. A estratégia surtiu efeito logo aos quatro minutos. Após cobrança de escanteio, Bruno Henrique subiu no meio da defesa do Bahia e cabeceou de cima para baixo para abrir o placar. A bola passou por baixo do corpo do goleiro Marcos Felipe.
O empate baiano só não saiu minutos depois, porque Matheus Cunha fez grande defesa em chute de Jean Lucas, à queima roupa. Com o passar do tempo, o Bahia passou a imprimir mais força no seu ritmo, mas abusou das jogadas de linhas de fundo, todas cortadas pela defesa flamenguista.
A pressão dos donos da casa era nula, sem forçar o goleiro adversário. Na reta final, o Bahia cansou e já não pressionava a saída de bola do Flamengo, que administrou o resultado. A preocupação ficou em torno de De la Cruz, que deixou o campo com suspeita de lesão muscular. No final ainda perdeu Michael, também com uma lesão muscular. São mais problemas para o time carioca no restante da temporada.

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