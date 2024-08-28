  • Confira onde assistir aos jogos das quartas de final da Copa do Brasil 2024
Fique ligado

Confira onde assistir aos jogos das quartas de final da Copa do Brasil 2024

Times iniciam disputa por vaga nas semifinais, com dois jogos na quarta e outros dois na quinta
Caio Vasconcelos

Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 16:35

As quartas de final da Copa do Brasil começam nesta quarta-feira, com dois jogos: Bahia x Flamengo e São Paulo x Atlético-MG. Na quinta-feira tem Vasco x Athletico-PR e Juventude x Corinthians, completando os jogos de ida.
Sorteio da terceira fase da Copa do Brasil 2024 Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF
As partidas de volta serão disputadas nos dias 11 e 12 de setembro, definindo os semifinalistas da competição.

Veja os jogos e onde assistir

Bahia x Flamengo

  • Data: quarta-feira, 28/08
  • Horário: 21h30 (de Brasília) 
  • Local: Arena Fonte Nova 
  • Tranmissão: Globo, Sportv, Premiere e Prime Vídeo 

São Paulo x Atlético-MG

  • Data: quarta-feira, 28/08
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Morumbis
  • Tranmissão: Globo, Sportv, Premiere, Prime Vídeo

Juventude x Corinthians

  • Data: quinta-feira, 29/08
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Alfredo Jaconi
  • Tranmissão: Sportv e Premiere

Vasco x Athletico-PR

  • Data: quinta-feira, 29/08
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: São Januário 
  • Transmissão: Prime vídeo

Chaveamento

Uma das semifinais será entre os vencedores dos confrontos Vasco x Athletico-PR e São Paulo x Atlético-MG. Do outro lado da chave estão Bahia x Flamengo e Juventude x Corinthians.

Datas

  • Quartas de final: 27 e 28 de agosto e 11 e 12 de setembro
  • Semifinais: 2 ou 17 de outubro 
  • Final: 3 ou 10 de novembro

Premiação

Nas quartas de final, todos os clubes, independentemente de divisão, recebem a mesma cota de participação: R$ 4,5 milhões.
Já a classificação para as semifinais vale uma cota de R$ 9,45 milhões.

