Confira onde assistir aos jogos das quartas de final da Copa do Brasil 2024

As quartas de final da Copa do Brasil começam nesta quarta-feira, com dois jogos: Bahia x Flamengo e São Paulo x Atlético-MG. Na quinta-feira tem Vasco x Athletico-PR e Juventude x Corinthians, completando os jogos de ida.
As partidas de volta serão disputadas nos dias 11 e 12 de setembro, definindo os semifinalistas da competição.
Veja os jogos e onde assistir
Bahia x Flamengo
- Data: quarta-feira, 28/08
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Arena Fonte Nova
- Tranmissão: Globo, Sportv, Premiere e Prime Vídeo
São Paulo x Atlético-MG
- Data: quarta-feira, 28/08
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Morumbis
- Tranmissão: Globo, Sportv, Premiere, Prime Vídeo
Juventude x Corinthians
- Data: quinta-feira, 29/08
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Alfredo Jaconi
- Tranmissão: Sportv e Premiere
Vasco x Athletico-PR
- Data: quinta-feira, 29/08
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: São Januário
- Transmissão: Prime vídeo
Chaveamento
Uma das semifinais será entre os vencedores dos confrontos Vasco x Athletico-PR e São Paulo x Atlético-MG. Do outro lado da chave estão Bahia x Flamengo e Juventude x Corinthians.
Datas
- Quartas de final: 27 e 28 de agosto e 11 e 12 de setembro
- Semifinais: 2 ou 17 de outubro
- Final: 3 ou 10 de novembro
Premiação
Nas quartas de final, todos os clubes, independentemente de divisão, recebem a mesma cota de participação: R$ 4,5 milhões.
Já a classificação para as semifinais vale uma cota de R$ 9,45 milhões.