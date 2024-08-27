Anchieta goleia Marataízes e classifica Cariacica no Estadual Masculino de beach soccer

A seleção de Cariacica tem que agradecer muito à Anchieta pela sua classificação para as semifinais do Campeonato Estadual Masculino de beach soccer 2024. É que na manhã deste último sábado (24), os anchietenses golearam a seleção de Marataízes, em jogo remarcado da 2ª rodada da 1ª fase, por 10 a 3, e acabaram levando consigo os cariaciquenses para a próxima fase.
Contexto do Jogo
O adiamento ocorreu devido a um acidente com um jogador de Anchieta, que impediu a equipe de enfrentar Marataízes anteriormente. Após reunião entre a Federação Capixaba de Beach Soccer (FECABES) e representantes das equipes, decidiu-se pela remarcação da partida. Para avançar, Marataízes precisava vencer no tempo normal e igualar os seis pontos de Cariacica, superando-os no saldo de gols.
Desempenho do Anchieta
No jogo, Anchieta fez valer seu favoritismo e goleou Marataízes por 10 a 3. Eudim brilhou com três gols, e o goleiro Gean Pietro também teve destaque, marcando dois gols. Os demais gols de Anchieta foram anotados por Paulo (2), Theodoro (2) e Catarino, enquanto Ruan, Carlos e Farley descontaram para Marataízes. Com a vitória, Anchieta avançou em 1º lugar do Grupo B. Cariacica, beneficiada pelo resultado, se classificou para as semifinais na 2ª posição do grupo, com seis pontos.
Classificação Final
- Grupo A
- 1º Vila Velha – 9pts
- 2º Vitória – 6pts
- 3º Marechal Floriano – 2pts
- 4º Piúma – 0pt
- Grupo B
- 1º Anchieta – 9pts
- 2º Cariacica – 6pts
- 3º Marataízes – 3pts
- 4º Linhares – 0pt
Semifinais
- Sábado – manhã (31/08)
- 10h10 – Vila Velha x Cariacica
- 11h30 – Anchieta x Vitória
Todos os jogos serão transmitidos ao vivo pela FECABES TV no YouTube e também pela TVE, no canal 2.1 (TV aberta) e também no YouTube. O Ministério do Esporte do Governo Federal apresenta o Campeonato Estadual Banestes de Seleções de Beach Soccer 2024, com realização da ACEL, com chancela da Federação Capixaba de Beach Soccer (FECABES).