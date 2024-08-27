Anchieta goleia Marataízes e classifica Cariacica no Estadual Masculino de beach soccer Crédito: Foto: FECABES

A seleção de Cariacica tem que agradecer muito à Anchieta pela sua classificação para as semifinais do Campeonato Estadual Masculino de beach soccer 2024. É que na manhã deste último sábado (24), os anchietenses golearam a seleção de Marataízes, em jogo remarcado da 2ª rodada da 1ª fase, por 10 a 3, e acabaram levando consigo os cariaciquenses para a próxima fase.

Contexto do Jogo

O adiamento ocorreu devido a um acidente com um jogador de Anchieta, que impediu a equipe de enfrentar Marataízes anteriormente. Após reunião entre a Federação Capixaba de Beach Soccer (FECABES) e representantes das equipes, decidiu-se pela remarcação da partida. Para avançar, Marataízes precisava vencer no tempo normal e igualar os seis pontos de Cariacica, superando-os no saldo de gols.

Desempenho do Anchieta

No jogo, Anchieta fez valer seu favoritismo e goleou Marataízes por 10 a 3. Eudim brilhou com três gols, e o goleiro Gean Pietro também teve destaque, marcando dois gols. Os demais gols de Anchieta foram anotados por Paulo (2), Theodoro (2) e Catarino, enquanto Ruan, Carlos e Farley descontaram para Marataízes. Com a vitória, Anchieta avançou em 1º lugar do Grupo B. Cariacica, beneficiada pelo resultado, se classificou para as semifinais na 2ª posição do grupo, com seis pontos.

Classificação Final

Grupo A





1º Vila Velha – 9pts



2º Vitória – 6pts



3º Marechal Floriano – 2pts



4º Piúma – 0pt





Grupo B





1º Anchieta – 9pts



2º Cariacica – 6pts



3º Marataízes – 3pts



4º Linhares – 0pt



Semifinais

Sábado – manhã (31/08)





10h10 – Vila Velha x Cariacica





11h30 – Anchieta x Vitória

