Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Equipes capixabas vencem finais e se sagram campeãs brasileiras universitárias
Capixabas campeões

Equipes capixabas vencem finais e se sagram campeãs brasileiras universitárias

Equipes de beach soccer e futevôlei feminino do Espírito Santo se destacam e garantem o ouro nos Jogos Brasileiros Universitários de Praia (JUBs Praia) no Rio de Janeiro.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2024 às 15:31

Publicado em 26 de Agosto de 2024 às 15:31

Equipes capixabas vencem finais e se sagram campeãs brasileiras universitárias
Equipes capixabas vencem finais e se sagram campeãs brasileiras universitárias Crédito: Jubs ivulgação
As equipes capixabas de beach soccer e futevôlei feminino se sagraram, neste fim de semana, campeãs brasileiras universitárias. Os títulos foram conquistados durante a disputa da edição de praia dos Jogos Brasileiros Universitários (Jubs Praia), que aconteceu no Rio de Janeiro (RJ), durante toda a última semana.
O título no beach soccer veio após uma campanha perfeita, com cinco vitórias em cinco jogos, e triunfo na final sobre a equipe da Unit (SE), por 6 a 3. Capitã e artilheira da equipe, Silvana Neves foi o grande destaque do time capixaba, que contava com alunas da Multivix.
“Estou muito feliz com essa conquista. Já disputei diversas outras finais de beach soccer, inclusive de Mundial, mas esse título foi muito especial. Espero que este tenha sido o primeiro de muitos títulos da nossa equipe”, celebrou a atleta.
No futevôlei feminino, também com as alunas da Multivix Rayane Servare e Ana Rondelli, o Espírito Santo conquistou o título ao vencer a equipe da Paraíba, por 2 sets a 0. O jogo reeditou a final do brasileiro universitário do ano passado, quando as paraibanas levaram a melhor.
Considerada uma das melhores jogadoras de futevôlei do mundo, Rayane Servare valorizou a conquista, em seu último ano como atleta universitária. “Levar um título desse para o Espírito Santo é muito importante para mim. Estou muito feliz de conseguir essa medalha de ouro em meu último ano podendo participar do brasileiro universitário. Quero agradecer a minha dupla por essa importante conquista”, contou.

Mais medalhas

Além dos dois ouros, o Espírito Santo volta do Rio de Janeiro com outras seis medalhas, totalizando oito conquistas, sendo três de prata e três de bronze, garantindo assim o melhor desempenho do Estado no Jubs Praia. Em 2023, em São Luís (MA), os capixabas conquistaram sete medalhas – um ouro, duas pratas e quatro bronze.
As pratas vieram no beach soccer masculino, vôlei de praia feminino e beach wrestling. Os três bronzes foram conquistados no beach wrestling (duas medalhas) e no cross training.

Medalhas do ES no Jubs Praia

  • Ouro

  • Futevôlei feminino (Multivix)
  • Beach soccer feminino (Multivix)

  • Prata

  • Beach soccer masculino (Multivix)
  • Vôlei feminino (Multivix)
  • Beach Wrestling- Mayra Fantin (UVV)

  • Bronze

  • Beach Wrestling – Cristal Santana
  • Beach Wrestling – Caio Cuzzuol (Multivix)
  • Cross Training – Julio Cesar Faria (Estácio de Sá)

Veja Também

Seleção brasileira vai à Paris para ampliar hegemonia no futebol de cegos

Sofia Madeira e Deborah Medrado destacam sentimento olímpico

Conheça os capixabas que irão representar o Brasil nas Paralimpíadas de Paris

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Futebol Rio de Janeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados