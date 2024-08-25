Sofia Madeira e Deborah Medrado destacam sentimento olímpico

Ginastas capixabas Sofia Madeira e Deborah Medrado falam sobre sentimento olímpico Crédito: Sesport

A equipe de A Gazeta Esportes esteve no Tancredão, onde ocorreu o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, e entrevistou as capixabas Deborah Medrado e Sofia Madeira, que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

De férias em Vitória, as ginastas prestigiaram a nova geração no campeonato. Deborah Medrado avaliou a participação do Brasil nos Jogos de Paris:

"Foi uma passagem muito positiva, mostramos que o Brasil é um dos melhores países do mundo na ginástica rítmica. Por pouco não pegamos a final por conta de uma fatalidade. Fizemos uma série muito boa, mas faltaram pontos de dificuldade corporal devido à lesão da Victória Borges. No entanto, não faltou coragem à equipe para realizarmos nossa melhor coreografia nos Jogos Olímpicos."

Sofia Madeira compartilhou o sentimento de estar em Paris representando o Brasil pela primeira vez. "É um sentimento imensurável. Desde criança, é a realização de qualquer atleta chegar a uma Olimpíada. Independente de tudo que aconteceu, aquele momento foi único, e sou eternamente grata por isso. É algo que vou levar para a vida", concluiu a ginasta.

Deborah, em sua segunda Olimpíada, também comentou sobre a sensação de competir em Paris com o público presente, diferente de Tóquio 2021, que não teve torcida devido à pandemia de Covid-19. "O calor do público e a interação entre os atletas foi incrível. Como a Sofia falou, não vamos viver Paris 2024 novamente, então só temos gratidão e felicidade por sermos alguns dos poucos atletas que têm a oportunidade de ir para uma Olimpíada."