Velocista do ES conquista a medalha de prata no Brasileiro de Atletismo

Thamer Villar, atleta de 20 anos, de Vila Velha, viajou para Bragança Paulista (SP) visando o Campeonato Brasileiro Interclubes Loterias Caixa Sub-23 de Atletismo.
O capixaba se classificou para a grande final após terminar a prova na primeira colocação nas corridas da classificatória e semifinal. Na decisão, Thamer conquistou a medalha de prata, com um tempo de 10s35, sendo batido por Hygor Soares, que estava em Paris-2024.
A competição marcou a retomada do calendário nacional do atletismo após os Jogos Olímpicos de Paris-2024. A competição recebeu a inscrição de 802 atletas, jovens adultos de 128 clubes e 16 Estados do Brasil, mais o Distrito Federal e ocorre no Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo, com entrada franca.
A competição pode ser acompanhada ao vivo na TV Atletismo Brasil, canal do YouTube da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).