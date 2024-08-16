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Promessa

Velocista do ES conquista a medalha de prata no Brasileiro de Atletismo

Thamer Villar garantiu o segundo lugar nos 100m rasos do Campeonato Brasileiro sub-23, com o tempo de 10s35
Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

16 ago 2024 às 17:44

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 17:44

Thamer é medalhista no brasileiro sub-23 de atletismo
Thamer  conquistou a medalha de prata na prova dos 100m rasos, no Brasileiro Sub-23 Crédito: Fernando Madeira
Thamer Villar, atleta de 20 anos, de Vila Velha, viajou para Bragança Paulista (SP) visando o Campeonato Brasileiro Interclubes Loterias Caixa Sub-23 de Atletismo.
O capixaba se classificou para a grande final após terminar a prova na primeira colocação nas corridas da classificatória e semifinal. Na decisão, Thamer conquistou a medalha de prata, com um tempo de 10s35, sendo batido por Hygor Soares, que estava em Paris-2024. 
A competição marcou a retomada do calendário nacional do atletismo após os Jogos Olímpicos de Paris-2024. A competição recebeu a inscrição de 802 atletas, jovens adultos de 128 clubes e 16 Estados do Brasil, mais o Distrito Federal e ocorre no Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo, com entrada franca.
A competição pode ser acompanhada ao vivo na TV Atletismo Brasil, canal do YouTube da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

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