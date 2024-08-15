Rebeca Andrade não garante presença em Los Angeles: 'Talvez pare antes da Biles'

Maior medalhista do País e um dos maiores nomes da ginástica mundial, a atleta Rebeca Andrade abriu a possibilidade de uma possível aposentadoria antes da realização dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. A declaração aconteceu em um evento promovido pelo Flamengo, clube da ginasta.

Rebeca Andrade superou Simone Biles, maior ginasta de todos os tempos, e ficou com o ouro no solo em Paris Crédito: Alexandre Loureiro/COB

Com a provável ausência de Simone Biles na próxima edição olímpica, a brasileira comentou sobre o futuro, disse não temer responsabilidade pelo protagonismo na modalidade, e deixou no ar a sua continuidade no esporte de alto rendimento.

"Para mim, não é uma pressão, porque nem eu sei se vou estar (em Los Angeles), né? Talvez eu pare antes dela(Simone Biles). Enquanto estiver bem, saudável, vou praticar meu esporte e estar feliz. Buscamos isso. As medalhas são incríveis, mas tudo que vivemos nesse caminho é o que faz a diferença", afirmou Rebeca.

Dona de quatro medalhas em Paris, Rebeca foi o grande destaque da delegação brasileira nesta edição dos Jogos ao conquistar um ouro no solo, duas pratas (no salto e no individual geral) além de um bronze por equipes.

Durante a Olimpíada, embalada pela euforia dos pódios, ela chegou a dizer que seguiria na ginástica para cumprir este novo ciclo olímpico adotando um calendário mais enxuto, com participação em menos provas.