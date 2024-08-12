  • COB vai pagar R$ 4,6 milhões aos medalhistas brasileiros; Rebeca é mais premiada
Reconhecimento

COB vai pagar R$ 4,6 milhões aos medalhistas brasileiros; Rebeca é mais premiada

A ginasta, destaque da delegação com quatro medalhas (ouro no solo, duas pratas no individual geral e no salto, e bronze por equipe) é quem vai receber do governo: R$ 826 mil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 ago 2024 às 16:13

Publicado em 12 de Agosto de 2024 às 16:13

As Olimpíadas de 2024 chegaram ao fim e o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) já sabe quanto irá pagar aos medalhistas dos Jogos de Paris: R$ 4,6 milhões pelas 20 premiações no total: três ouros, sete pratas e dez bronzes. O Brasil terminou em 20º lugar no ranking geral. A ginasta, destaque da delegação com quatro medalhas (ouro no solo, duas pratas no individual geral e no salto, e bronze por equipe) é quem vai receber do governo: R$ 826 mil.
Com o ouro no solo, Rebeca Andrade se isolou como a maior atleta brasileira na história das Olimpíadas
A judoca Beatriz Souza, que conquistou o ouro na categoria feminina acima de 78kg e bronze por equipe, vai receber R$ 392 mil. Já a dupla campeã de vôlei de praia Duda e Ana Patrícia irá ganhar R$ 350 mil cada atleta. Esse valor será líquido, já que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou uma MP (medida provisória) que isenta os atletas olímpicos de pagarem Imposto de Renda sobre os prêmios recebidos nos Jogos de Paris.
A MP, publicada no Diário Oficial da União na quinta-feira (8), também vai beneficiar os para atletas que recebem premiação do CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro). As Paralimpíadas de Paris 2024 começam no dia 28 de agosto e terminam no dia 8 de setembro.
 Um pouco antes do início dos Jogos Olímpicos, o COB anunciou os valores das premiações aos atletas. Na modalidade individual, o atleta irá ganhar R$ 350 mil pelo ouro, R$ 210 mil pela prata e R$ 140 mil para medalha de bronze.
Beatriz Souza, Rebeca Andrade e a dupla Duda/Ana Patrícia conquistaram os três ouros do Brasil em Paris
Beatriz Souza, Rebeca Andrade e a dupla Duda/Ana Patrícia conquistaram ouro e receberão os maiores valores do COB Crédito: Luiza Moraes, Alexandre Loureiro/COB
Nos esportes em equipe, de dois a seis integrantes, os valores são de: R$ 700 mil para ouro, R$ 420 mil para prata e R$ 280 mil para bronze divididos pelos atletas. Já nas modalidades em grupos de mais de sete pessoas: R$ 1,5 milhão ouro, R$ 630 mil prata e R$ 420 mil para bronze.

Veja quanto cada atleta irá receber:

  1. Rebeca Andrade (ginástica artística): R$ 826 mil
  2. Beatriz Souza (judô): R$ 392 mil
  3. Ana Patrícia e Duda (vôlei de praia): R$ 350 mil (cada)
  4. Willian Lima (judô): R$ 252 mil (prata individual + bronze por equipes)
  5. Isaquias Queiroz (canoagem de velocidade): R$ 210 mil (prata individual)
  6. Tatiana Weston-Webb (surfe): R$ 210 mil (prata individual)
  7. Caio Bonfim (marcha atlética): R$ 210 mil (prata individual)
  8. Larissa Pimenta (judô): R$ 182 mil (bronze individual + bronze por equipes)
  9. Alison dos Santos (atletismo): R$ 140 mil (bronze individual)
  10. Rayssa Leal (skate): R$ 140 mil (bronze individual)
  11. Bia Ferreira (boxe): R$ 140 mil (bronze individual)
  12. Gabriel Medina (surfe): R$ 140 mil (bronze individual);
  13. Augusto Akio (skate): R$ 140 mil (bronze individual);
  14. Edival Pontes (taekwondo): R$ 140 mil (bronze individual)
  15. Flávia Saraiva (ginástica artística): R$ 56 mil (bronze por equipes)
  16. Jade Barbosa (ginástica artística): R$ 56 mil (bronze por equipes)
  17. Lorrane Oliveira (ginástica artística): R$ 56 mil (bronze por equipes)
  18. Júlia Soares (ginástica artística): R$ 56 mil (bronze por equipes)
  19. Rafaela Silva (judô): R$ 42 mil (bronze por equipes)
  20. Ketleyn Quadros (judô): R$ 42 mil (bronze por equipes)
  21. Leonardo Gonçalves (judô): R$ 42 mil (bronze por equipes)
  22. Rafael Macedo (judô): R$ 42 mil (bronze por equipes)
  23. Guilherme Schmidt (judô): R$ 42 mil (bronze por equipes)
  24. Daniel Cargnin (judô): R$ 42 mil (bronze por equipes)
  25. Rafael Silva (judô): R$ 42 mil (bronze por equipes)
  26. Seleção feminina de futebol: R$ 35 mil (para cada jogadora pela medalha de prata)
  27. Seleção feminina de vôlei: R$ 32 mil (para cada jogadora pela medalha de bronze)

Veja Também

'Olimpíada de Hollywood': tudo que você precisa saber sobre Jogos de Los Angeles em 2028

Um minutinho da festa de encerramento das Olimpíadas de Paris

Ginástica, judô e mulheres carregam Brasil em Paris-2024

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Olimpíadas Rebeca Andrade Olimpíadas 2024
