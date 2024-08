Um minutinho da festa de encerramento das Olimpíadas de Paris

Acompanhamos a despedida dos Jogos Olímpicos de dentro do estádio e vimos como a Cidade Luz encerrou brilhantemente a competição

Foi com muita festa, música e dança que Paris se despediu dos Jogos Olímpicos neste domingo (11). Com os atletas restantes, as delegações entraram no ginásio para os últimos momentos desta Olimpíada. Foram lindos momentos, presenciados por nossos enviados especiais, Vitor Jubini e Filipe Souza.