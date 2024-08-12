Ginástica, judô e mulheres carregam Brasil em Paris-2024

Beatriz Souza, Rebeca Andrade e a dupla Duda/Ana Patrícia conquistaram os três ouros do Brasil em Paris Crédito: Luiza Moraes, Alexandre Loureiro/COB

A ginástica artística e o judô foram, disparados, os principais destaques positivos, com quatro medalhas cada -com os ouros de Rebeca Andrade e Bia Souza.

A natação e o boxe, por outro lado, com apenas uma medalha na França, registraram as piores marcas desde Seoul-1988 e Pequim-2008, acendendo um sinal de alerta para Los Angeles-2028.

Rebeca recordista

Maior protagonista do Brasil na França , a ginasta guarulhense liderou o quadro de medalhas do país ao levar sozinha o ouro no solo e a prata no individual geral e no salto, em uma das grandes rivalidades dos Jogos com Simone Biles.

A equipe de ginástica artística feminina conquistou a medalha de bronze em Paris Crédito: COB / Reprodução

Ao lado de Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira, ainda ajudou na conquista do inédito bronze por equipes. As medalhas levaram Rebeca ao posto de maior medalhista do Brasil em Olimpíadas.

Foi a melhor campanha considerando tanto o número de medalhas, superando a Rio-2016 (3), quanto a posição no pódio, acima de Tóquio-2020 (um ouro e uma prata).

"Consideramos a participação brasileira em Paris-2024 bastante positiva. Nossos atletas demonstraram grande dedicação e espírito esportivo", diz Henrique Motta, diretor esportivo da CBG (Confederação Brasileira de Ginástica).

Judô

Quem também regressa ao país maior do que havia saído é a judoca Bia Souza. Em sua estreia nos Jogos, liderou o judô brasileiro com o ouro na categoria +78 kg e as vitórias em três das quatro lutas na disputa por equipes que rendeu o bronze inédito.

Beatriz Souza conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil nosJogos de Paris Crédito: Alexandre Loureiro/COB

Com a prata de Willian Lima (-66 kg), e o bronze de Larissa Pimenta (-52 kg), o Brasil superou a melhor campanha até então, de Londres-2012 --um ouro de Sarah Menezes e três bronzes de Felipe Kitadai, Mayra Aguiar e Rafael Silva.

O judô lidera o quadro de medalhas do Brasil em Olimpíadas, com 28, seguido pelo vôlei, com 26, e o atletismo, com 21.

"O resultado foi espetacular. Além das medalhas, tivemos duas disputas de bronze com a Rafaela Silva e o Rafael Macedo", diz Flávio Canto, bronze em Atenas-2004 (-81 kg) e fundador do Instituto Reação.

Canto lembra que os Rafaeis perderam o bronze por punições dos árbitros, em uma Olimpíada marcada pelo excesso de intervenções.

"A questão das regras da arbitragem me deixou bastante impressionado. Fico até um pouco triste de saber que o judô que aprendi não tem sido praticado", afirma.

De volta ao topo

Nas areias da arena com a Dama de Ferro ao fundo, a dupla líder do ranking Ana Patrícia e Duda confirmou o favoritismo em uma campanha com 100% de aproveitamento --sete vitórias em sete jogos-, e apenas dois sets perdidos, colocando o Brasil novamente no pódio após a ausência em Tóquio-2020 pela primeira vez desde Atlanta-1996.

Ana Patrícia e Duda foram campeãs olímpicas no vôlei de praia sobre a dupla do Canadá nos Jogos de Paris

O último ouro do Brasil nas areias entre as mulheres havia sido justamente em 1996, com Sandra Pires e Jaqueline Silva. No masculino, Ricardo e Emanuel venceram em Atenas-2004.

Natação vai mal

Com a presença em apenas quatro finais, a natação brasileira fez sua pior campanha desde Seul-1988, quando o país alcançou somente uma final, com Rogério Romero (oitavo nos 200 m costas).

Ana Marcela Cunha acabou chegando na quarta colocação na maratona aquática em Paris Crédito: Luiza Moraes/COB

Em Tóquio-2020, foram seis finais e dois bronzes, com Bruno Fratus nos 50 m livre e Fernando Scheffer nos 200 m livre. Em Paris-2024, o melhor resultado foi com Guilherme Costa, o Cachorrão, 5º nos 400 m livre.

As outras três finais foram no feminino, com Mafê Costa nos 400 m livre e Beatriz Dizotti nos 1.500 m livre, além do revezamento 4x200m. Em todas, o Brasil terminou em 7º.

"Claro que gostaríamos de mais, mas acho que o que a gente tinha a possibilidade de fazer era mais ou menos isso", diz Ricardo Prado, prata em Los Angeles-1984 nos 400m medley e diretor de esportes da CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos).

Para Los Angeles-2028, Prado afirma que gostaria de ver uma renovação da equipe, em especial na masculina. "Atletas de 30 anos continuam vencendo e ocupam o espaço que precisa ser dos mais novos."

Boxe deixa a desejar

Com o bronze solitário da campeã mundial Bia Ferreira (-60 kg), o boxe teve a pior campanha desde Pequim-2008, quando voltou sem pódios. Desde então, foram três bronzes em Londres-2012, um ouro na Rio-2016 e um ouro, uma prata e um bronze em Tóquio-2020.

Bia Ferreira chegou como campeão mundial, mas acabou em terceiro e com o bronze nas Olimpíadas Crédito: COB

"A campanha não foi boa. Não é que eu estou reclamando de ganhar uma medalha de bronze, não é isso. O boxe veio com uma expectativa maior do que um bronze, essa é a questão. Então a gente classificou como uma campanha ruim", afirmou Mateus Alves, técnico da equipe de boxe do Brasil.

Surfe e skate

Nas ondas perigosas e tubulares de Teahupo´o, embora o ouro não tenha vindo, Tatiana Weston-Webb conquistou um resultado histórico para o surfe feminino, enquanto Gabriel Medina comemorou o bronze após a eliminação em uma bateria sem ondas.

"Passamos de uma medalha em Tóquio para duas em Paris, o que é muito bom para o esporte como um todo, com um crescimento exponencial das pessoas que passaram a acompanhar o surfe", diz Paulo Moura, vice-presidente da CBSurf (Confederação Brasileira de Surf).

Tatiana Weston-Webb por muito pouco não foi ouro no surfe em Paris Crédito: Willian Lucas/COB

Medina teve "um resultado gigante, porque ele chegou até onde o oceano deixou ele ir", afirma Moura, que defende a adoção de uma piscina de ondas artificiais para Los Angeles.

Nas pistas da Arena La Concorde, os bronzes de Rayssa Leal no street e de Augusto Akio, o Japinha, no park, colocaram o skate, recém-incluído nos Jogos, já como uma das modalidades mais vitoriosas do Brasil.

Rayssa Leal conquistou o bronze no skate street na última manobra executada Crédito: Gaspar Nobrega/COB

"Foi uma participação não tão boa quanto em Tóquio, mas se analisarmos o ciclo todo e as dificuldades enfrentadas, considero os skatistas brasileiros heróis", afirma Duda Musa, presidente da CBSk (Confederação Brasileira de Skateboarding).

Ele cita o início tardio do ciclo de competições para Paris-2024 e a disputa com a CBHP (Confederação Brasileira de Hóquei e Patins) pela gestão do skate brasileiro na França. "Por mais que a gente tentasse blindar os skatistas, é inevitável o impacto."

Pedra no sapato

Se o Japão foi o principal algoz do Brasil no início dos Jogos em Paris, na reta final do evento foi a seleção dos EUA quem mais atrapalhou a briga brasileira pelo pódio.

No vôlei de quadra, as derrotas foram tanto no masculino quanto no feminino, nas quartas e semifinais, respectivamente.

A seleção feminina de vôlei conquistou a medalha de bronzeao bater a Turquia Crédito: Miriam Jeske/COB

A seleção feminina venceu os quatro jogos e não perdeu nenhum set até a revanche da final de Tóquio-2020 contra as norte-americanas, em uma campanha liderada pela capitã Gabi Guimarães e a central Thaisa.

Já a masculina teve derrotas na fase de grupos para Itália e Polônia e uma única vitória na competição contra a seleção egípcia. Foi o pior resultado do vôlei de quadra desde Sydney-2000, quando o Brasil também voltou com apenas um bronze.

Já a feminina de futebol foi derrotada pelos EUA em uma final olímpica pela terceira vez, repetindo Atenas-2004 e Pequim-2008.

Apesar da derrota, conquistou vitórias importantes --e inesperadas-- contra a anfitriã França (1 x 0) e a campeã mundial Espanha (4 x 2).