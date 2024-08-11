Olimpíadas

Brasil encerra os Jogos Olímpicos com 20 medalhas e no 20° lugar

Delegação brasileira somou três ouros, sete pratas e 10 bronzes; as últimas medalhas vieram com o futebol e o vôlei feminino, com prata e bronze, respectivamente
Agência FolhaPress

11 ago 2024 às 12:46

O Brasil encerrou sua participação nos Jogos de Paris neste sábado (10) com o bronze no vôlei feminino, após a vitória contra a Turquia por 3 sets a 1 na disputa pelo terceiro lugar, e a prata no futebol feminino, com a derrota por 1 a 0 na final contra os Estados Unidos.
Embarcação com a delegação brasileira durante Cerimônia de Abertura das olimpíadas de Paris
A delegação brasileira fez uma boa campanha na visão do COB e acabou na 20ª posição noquadro geral em Paris Crédito: Vitor Jubini
Também entraram em ação no penúltimo dia das Olimpíadas na França as brasileiras Laura Amaro, no levantamento de peso na categoria até 81 kg, encerrando sua participação na sétima colocação, e Isabela Abreu, no pentatlo moderno, terminando em 16ª na semifinal, sem conseguir avançar às finais.
Ainda neste sábado, Ana Paula Vergutz foi eliminada na canoagem de velocidade nas semifinais na categoria K1 500m, enquanto Valdenice Conceição avançou até a final B na C1 200m, terminando na quinta colocação.
Sem mais atletas brasileiros competindo na capital francesa até o encerramento dos Jogos no domingo (11), o país encerra sua participação em Paris-2024 com 20 medalhas --3 de ouro, 7 de prata e 10 de bronze, o que posiciona o Brasil, momentaneamente, na 17ª posição.
Em Tóquio-2020, foram 21 medalhas -7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze, com o país na 12ª posição no quadro de medalhas.

